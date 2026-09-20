是枝裕和險些走上音樂路 手機藏侯孝賢背影照

出口夏希(左起)、導演是枝裕和與蒔田彩珠到台灣宣傳新作品。（記者沈昱嘉／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 是枝裕和赴台宣傳《驀然回首》真人版，坦言最想看台灣夜市。

是枝裕和赴台宣傳《驀然回首》真人版，坦言最想看台灣夜市。 重點二： 他公開手機裡多張侯孝賢背影照，表示自己一直看著其背影拍片。

他公開手機裡多張侯孝賢背影照，表示自己一直看著其背影拍片。 重點三：出口夏希與蒔田彩珠分享童年放棄學習經驗，劇組話題聚焦逐夢與挫折。

日本 電影「驀然回首」真人版女主角出口夏希、蒔田彩珠、導演是枝裕和日前赴台宣傳電影，出口夏希與蒔田彩珠都是首次赴台，2人與是枝裕和都對台灣的夜市特別期待。

片中主角藤野和京本都是創作者，被問起人生路上是否曾有過像角色一樣產生競爭或羨慕的對象，是枝裕和當場秀出手機內滿滿台灣名導侯孝賢 背影照：「我沒有特別想要超越誰，但如果你問我是看著誰的背影在做電影，絕對是侯孝賢。」

他更如數家珍的直說：「我手機有很多侯孝賢的照片，我喜歡看著這個背影，這都是我自己拍的。」

「驀然回首」改編自漫畫家藤本樹作品，電影講述出口夏希飾演的藤野與蒔田彩珠飾演的京本因漫畫結緣，一同追逐夢想，最後面臨生離死別的故事。

片中出口夏希飾演的藤野因覺得自己才華不夠，而一度放棄漫畫。生活中，出口夏希透露，小時候曾學過游泳，最後還是學不會，只能放棄；蒔田彩珠則是5歲時學了6年的hip pop舞蹈，但後來覺得沒什麼才能也同樣放棄。

是枝裕和則透露，自己國一時被同學慫恿，買了吉他開始練習：「我最後沒辦法按到F和弦非常受挫，因為能不能按到F和弦是一個很重要的門檻。」他更開玩笑直說：「不然我現在就是以音樂人的身分站在這裡了！」

出口夏希片尾有場飛踢畫面，她笑說，平時不太運動，直到拍攝前一天才開始練習，沒想到拍攝日反而全身酸痛，無法拿出好表現。一旁的是枝裕和說：「踢得很有魄力啊！感覺會有動作片找上門。」出口夏希也自嘲：「雖然我不喜歡運動，但導演一直叫我上上上！有時間會願意挑戰的。」