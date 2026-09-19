金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

金秀賢擔任TMA頒獎嘉賓。（取材自微博）

韓星金秀賢 捲入「交往未成年」金賽倫爭議後，沉寂約1年6個月，19日首度在南韓 復出。他身穿全黑西裝擔任頒獎嘉賓，雖然看起來較過去消瘦，但全程面帶微笑、未見明顯緊張，順利完成頒獎。

19日在釜山舉行的TMA獎，除了眾多K-pop明星登台演出，金秀賢時隔約1年6個月首度在南韓公開場合亮相，也成為活動焦點。

金秀賢在台上表示：「我今天雖然是以頒獎嘉賓身分站在這裡，但我也是非常喜愛K-pop的聽眾之一。」他說，K-pop一路發展，將韓國人的情感與故事融入音樂，如今已跨越國界與語言，成為全球粉絲都能享受、產生共鳴並交流的文化。

金秀賢去年被指控在已故女星金賽綸未成年時期就與她交往，引發爭議，之後暫停演藝活動。金秀賢否認相關指控，強調是在金賽綸成年後才交往。今年7月，警方針對金秀賢涉嫌違反《兒童福利法》及誣告罪的案件作出不移送檢方的決定。

在重返南韓演藝圈之前，金秀賢已先在海外試水溫。8月23日，他受邀擔任印尼電視台特別直播節目嘉賓，並演唱《Dream High》原聲帶歌曲〈Dreaming〉。