金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少
韓星金秀賢捲入「交往未成年」金賽倫爭議後，沉寂約1年6個月，19日首度在南韓復出。他身穿全黑西裝擔任頒獎嘉賓，雖然看起來較過去消瘦，但全程面帶微笑、未見明顯緊張，順利完成頒獎。
19日在釜山舉行的TMA獎，除了眾多K-pop明星登台演出，金秀賢時隔約1年6個月首度在南韓公開場合亮相，也成為活動焦點。
金秀賢在台上表示：「我今天雖然是以頒獎嘉賓身分站在這裡，但我也是非常喜愛K-pop的聽眾之一。」他說，K-pop一路發展，將韓國人的情感與故事融入音樂，如今已跨越國界與語言，成為全球粉絲都能享受、產生共鳴並交流的文化。
金秀賢去年被指控在已故女星金賽綸未成年時期就與她交往，引發爭議，之後暫停演藝活動。金秀賢否認相關指控，強調是在金賽綸成年後才交往。今年7月，警方針對金秀賢涉嫌違反《兒童福利法》及誣告罪的案件作出不移送檢方的決定。
在重返南韓演藝圈之前，金秀賢已先在海外試水溫。8月23日，他受邀擔任印尼電視台特別直播節目嘉賓，並演唱《Dream High》原聲帶歌曲〈Dreaming〉。
他是在19日於釜山舉行的TMA獎公開亮相，擔任頒獎嘉賓，這也是他沉寂約1年6個月後，首度在南韓演藝活動中現身。 他身穿全黑西裝登台，看起來比過去消瘦一些，但全程保持微笑，沒有明顯緊張，並且順利完成頒獎流程。 他先前捲入與已故女星金賽綸未成年交往的爭議，因而暫停演藝活動；雖然本人否認指控，但事件仍使他長期淡出螢光幕。
精華 FAQ
他是在19日於釜山舉行的TMA獎公開亮相，擔任頒獎嘉賓，這也是他沉寂約1年6個月後，首度在南韓演藝活動中現身。
他身穿全黑西裝登台，看起來比過去消瘦一些，但全程保持微笑，沒有明顯緊張，並且順利完成頒獎流程。
他先前捲入與已故女星金賽綸未成年交往的爭議，因而暫停演藝活動；雖然本人否認指控，但事件仍使他長期淡出螢光幕。
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