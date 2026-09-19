我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

今年「美國小姐」是已婚雙寶媽：我一邊顧娃一邊練習面試

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
金秀賢擔任TMA頒獎嘉賓。（取材自微博）
金秀賢擔任TMA頒獎嘉賓。（取材自微博）

韓星金秀賢捲入「交往未成年」金賽倫爭議後，沉寂約1年6個月，19日首度在南韓復出。他身穿全黑西裝擔任頒獎嘉賓，雖然看起來較過去消瘦，但全程面帶微笑、未見明顯緊張，順利完成頒獎。

19日在釜山舉行的TMA獎，除了眾多K-pop明星登台演出，金秀賢時隔約1年6個月首度在南韓公開場合亮相，也成為活動焦點。

金秀賢在台上表示：「我今天雖然是以頒獎嘉賓身分站在這裡，但我也是非常喜愛K-pop的聽眾之一。」他說，K-pop一路發展，將韓國人的情感與故事融入音樂，如今已跨越國界與語言，成為全球粉絲都能享受、產生共鳴並交流的文化。

金秀賢去年被指控在已故女星金賽綸未成年時期就與她交往，引發爭議，之後暫停演藝活動。金秀賢否認相關指控，強調是在金賽綸成年後才交往。今年7月，警方針對金秀賢涉嫌違反《兒童福利法》及誣告罪的案件作出不移送檢方的決定。

在重返南韓演藝圈之前，金秀賢已先在海外試水溫。8月23日，他受邀擔任印尼電視台特別直播節目嘉賓，並演唱《Dream High》原聲帶歌曲〈Dreaming〉。

精華 FAQ

  • 他是在19日於釜山舉行的TMA獎公開亮相，擔任頒獎嘉賓，這也是他沉寂約1年6個月後，首度在南韓演藝活動中現身。

  • 他身穿全黑西裝登台，看起來比過去消瘦一些，但全程保持微笑，沒有明顯緊張，並且順利完成頒獎流程。

  • 他先前捲入與已故女星金賽綸未成年交往的爭議，因而暫停演藝活動；雖然本人否認指控，但事件仍使他長期淡出螢光幕。

南韓 金秀賢

上一則

紅髮艾德費城開唱 巡演嘉賓「挺巴」風波引發抵制

下一則

小學追的偶像變成老公 歌手許嵩娶小14歲鐵粉衝熱搜

延伸閱讀

威尼斯影展揭曉 李滄東「假如愛有如果」獲評審團大獎

威尼斯影展揭曉 李滄東「假如愛有如果」獲評審團大獎
54歲裴勇俊近況曝光 昔日男神滿頭白髮優雅依舊

54歲裴勇俊近況曝光 昔日男神滿頭白髮優雅依舊
艾美獎／又唱又跳還模仿妮可基嫚…哈吉塔首主持玩很大

艾美獎／又唱又跳還模仿妮可基嫚…哈吉塔首主持玩很大
Blackpink成名代價：Lisa坦言「曾秘密戀愛」為舊愛寫歌被懇求1事

Blackpink成名代價：Lisa坦言「曾秘密戀愛」為舊愛寫歌被懇求1事

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50

超人氣

更多 >
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權