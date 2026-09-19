木村光希「假面美顏」演隆鼻千金 「看膩自己外表」埋伏筆

木村光希在《假面美顏》中，飾演因為「看膩了自己的臉」而決定動隆鼻手術的富家千金。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 木村光希在Netflix影集《假面美顏》中首度挑戰原創劇集，飾演因看膩外表而選擇隆鼻的富家千金，並與兩位女醫師的醫美理念衝突形成全劇核心。

日本 星二代木村光希（Kōki,）再次於戲路展現大膽突破！由松岡茉優與仲里依紗雙主演的Netflix 影集《假面美顏》（ダウンタイム）已於 2026年9月17日上線，木村拓哉 與工藤靜香的二女兒光希首度闖進Netflix原創劇集，在劇中飾演因為「看膩了自己的外表」而決定動隆鼻手術的富家千金「鴻池紗良」。隨著她術後鼻樑貼著膠布的劇照曝光，網路上立刻炸開一片討論。

據噓！星聞報導，木村光希繼先前在電影《女神降臨》挑戰翻轉外貌後，這次則是飾演為了追求極致美麗而不惜代價的女子「鴻池紗良」。根據日媒掌握的資訊，紗良這個角色與仲里依紗飾演的明星名醫遠山凜之間，存在著一層難以切割的「因緣」關係，兩人被形容為「命運共同體」。紗良會用對自己最有利的方式去利用凜，但這段關係到了後半段，也會出現意想不到的變化。

《假面美顏》（ダウンタイム，Downtime）這個劇名，本身就是醫美界的專業術語，指的是手術後等待消腫、內出血退去的那段恢復期。劇中把它定義為「サナギが蝶になるまでの大事な時間」——蛹變成蝴蝶之前，最重要也最難熬的一段時間。

預告裡，紗良坐進診間，用一種幾乎像在點飲料的語氣說出「就有點膩了」，輕輕一句話，卻和她名門千金的身分形成超強反差。她的角色視覺標語寫著「命運可以靠人的手改變」，也讓人好奇這個女孩到底經歷過什麼，才會把「動刀」當成改變人生的手段。

全劇最核心的衝突，圍繞著兩個理念完全相反的女醫生打轉。松岡茉優飾演的「沼田文」，原本是前途看好的形成外科醫生，卻因為一場緊急手術被迫離開大學醫院。她會踏入醫美診所，其實是為了親眼看清這個業界的黑暗面。她始終堅持一句話：「沒生病的人，我不會動刀」。

但仲里依紗飾演的「遠山凜」，卻用一句話狠狠打回去：「這世界上，沒有不生病的人」。對凜來說，覺得自己不夠漂亮、對容貌感到焦慮，本身就是一種病，而醫美就是她的處方。兩個人從醫學倫理到價值觀的激烈碰撞，一步步揭開華麗診所背後那些貪婪、慾望與掙扎。

除了雙主角的精采對手戲，全劇卡司亦是星光熠熠，匯集了間宮祥太朗、田中美奈實、永作博美、渡部篤郎、城田優、安達祐實與風間俊介等頂級陣容。光希與這群實力派演員同場飆戲，也讓外界相當期待她能藉由這個極具張力的角色，展現出更勝以往的演藝潛力。