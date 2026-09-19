孫藝真稱養兒比拍戲難 玄彬拜託妻合照打碼

孫藝真曝玄彬「合照打碼」內幕，真實原因笑翻全場。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 孫藝真上節目談家庭生活，揭露合照中玄彬臉部打碼是本人要求，也分享育兒辛苦與《愛的迫降》經典結局幕後改動。

韓國知名女星孫藝真 日前登上Netflix 韓國官方YouTube頻道節目《確實來宣傳的》，與主持人喬納森（Jonathan）、柳炳宰，以及演員池昌旭、Nana等人同台交流，暢聊近況與過往拍攝趣事。目前將生活重心大半放在家庭的她，除為新劇《挑情醜聞》進行宣傳外，也在節目中罕見大方分享與老公玄彬 及兒子的私下互動，不僅解開社群動態上的「打碼之謎」，更公開與兒子的逗趣對話，引發現場笑聲不斷。

綜合噓！星聞報導，孫藝真時常在Instagram分享一家三口的旅遊點滴，但每逢老公玄彬入鏡，臉部總會被貼圖或馬賽克遮擋。對此，主持人喬納森詢問，大家對其先生感到好奇，為何每次發照片都要將臉遮住。孫藝真澄清這並非自己的本意，起初覺得一家人的合照直接上傳也無妨，曾詢問玄彬：「這張直接發應該沒關係吧？」向來低調的玄彬看了照片後面露難色，拜託她：「啊……還是幫我遮一下吧。」揭露「貼紙打碼」實為玄彬本人的要求。

談及近況時，孫藝真表示最近都在養小孩，目前處於休息狀態。當被問到育兒與拍戲何者較為困難時，她毫不猶豫地表示養小孩難多了。她透露，即將邁入4歲（韓國年紀）的兒子語言能力飛速發展、詞彙量突飛猛進。她分享有時自己太累、整個人像放電一樣癱著，便會向兒子表示：「兒子啊，媽媽去躺一下喔……」沒想到兒子竟然回敬一句：「媽媽，振作一點！」對於兒子的超齡發言，孫藝真表示當時心想「這句話到底是去哪裡學來的？」，並感嘆孩子不管從哪裡聽到都會神奇地吸收進去，看著孩子詞彙量越來越豐富覺得非常可愛。

孫藝真與玄彬於2022年結婚，並於同年底迎來兒子誕生。夫妻倆對孩子的隱私保護到家，從未讓兒子公開露臉，僅偶爾透過社群媒體或節目訪問透露育兒點滴。

除了家庭生活，孫藝真也在節目中首度分享了其主演的熱門劇集《愛的迫降》結局幕後故事，透露劇中經典的瑞士重逢場景，其實是全劇最先拍攝的畫面。孫藝真回憶，當時劇組一開機便前往瑞士取景，並直接拍攝了這場大結局的戲份。她坦言，由於拍攝初期劇本尚未全數完成，演員們對於後續劇情的發展，以及角色即將經歷的生離死別仍不清楚。「起初以為這是一部輕鬆的浪漫喜劇，並不知道後續會發展成如此深沉的愛情故事。」在缺乏足夠情感堆疊的狀況下直接拍攝重逢戲，讓她當時感到相當尷尬，也極具挑戰性。

此外，孫藝真也透露了該場景在原劇本上的設定與最終呈現的差異。她表示，原先劇本的安排是，當女主角尹世理（孫藝真飾）降落並拿下面罩後，看見男主角利正赫（玄彬飾）走上前，伸出手將她拉起。然而，她在拍攝現場評估後，認為這樣的互動情感張力略顯不足，便主動向導演提出建議：「我覺得這樣可能不夠，應該要從遠處看見他後，一路奔跑過去，然後緊緊抱住他才對。」最終，導演採納了孫藝真的提議，完成了觀眾所熟知的飛撲擁抱畫面。現場嘉賓聽聞這段幕後花絮後，紛紛對孫藝真敏銳的戲劇直覺與專業判斷表示讚賞，認為這項臨場的改動大幅提升了結局的感染力，順利成就了深植人心的經典一幕。

另外，孫藝真產後復出螢幕，接下Netflix古裝新作《挑情醜聞》，距離她上次演出古裝已相隔24年。她提到接演關鍵，是覺得自己到了能詮釋角色深層慾望的年紀。故事改編自《危險關係》，也重拍2003年裴勇俊、全度妍的經典電影，時空搬到朝鮮，全劇列為19禁。導演預告將加入原著沒有的女女情愫，孫藝真與Nana的對手戲成為亮點。

孫藝真產後復出螢幕，接下Netflix古裝新作《挑情醜聞》（스캔들）。(取材自Instagram)