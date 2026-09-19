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孫藝真產後復出就挑戰限制級 池昌旭「挑情醜聞」與Nana全裸床戲

記者梅衍儂／即時報導
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孫藝真（左）和池昌旭有精彩對手續。（圖／Netflix提供）
孫藝真（左）和池昌旭有精彩對手續。（圖／Netflix提供）

韓星孫藝真產後復出，攜手池昌旭、Nana（林珍兒）的古裝影集「挑情醜聞」，在Netflix一亮相便投下震撼彈，該劇改編自法國經典名著「危險關係」及2003年裴勇俊經典電影「醜聞：朝鮮男女相悅之事」，最吸睛的莫過於池昌旭與Nana突破極限的激情演出。兩人首度挑戰出道以來最大尺度，不僅有纏綿至極的長吻場面，更上演極具視覺震撼的「19禁全裸床戲」。

孫藝真打破過往清純溫柔的形象，飾演才華橫溢卻被時代枷鎖壓抑的貴族「趙氏夫人」。她在劇中化身愛情局中局的掌舵者，為了滿足私慾，向愛慕她的頂級情聖趙元（池昌旭 飾）立下賭約，指使他去攻陷聲名遠播、恪守貞節的寡婦安熙妍（Nana 飾）。沒想到號稱閱人無數的情場浪子，在精心的誘惑圈套中竟然玩火自焚、當真淪陷，演變成無法收拾的情慾攻防戰。

除了虐心又翻轉的極致拉扯，全劇最吸睛的莫過於男主角池昌旭與Nana突破極限的激情演出。兩人首度挑戰出道以來最大尺度，不僅有纏綿至極的長吻場面，更上演極具視覺震撼的「19禁全裸床戲」，節目一上架迅速狂搜爆串，觀眾紛紛驚呼「這真的是免費能看的嗎？」、「池昌旭完全豁出去了」，情感碰撞與大膽鏡頭，讓人看了臉紅心跳。

精華 FAQ

  • 她選擇回歸古裝影集《挑情醜聞》，並在劇中飾演貴族趙氏夫人，角色兼具才華與算計，與過往形象相比有明顯突破。

  • 兩人首次挑戰出道以來最大尺度，不但有長吻場面，還有被形容為視覺震撼的19禁全裸床戲，成為全劇最吸睛焦點。

  • 因為它改編自《危險關係》與《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，加上孫藝珍回歸、池昌旭與Nana大膽演出，迅速掀起討論。

Netflix 孫藝真

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