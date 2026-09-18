尹恩惠嚴重過敏「手變黑、全身腫」 自爆曾被恐慌症折磨

尹恩惠驚曝「手變黑、全身紅腫」，在人多的場所會喘不過氣。(取材自YouTube@윤은혜의 EUNHYELOGIN)

AI摘要 文章摘要整理： 尹恩惠在直播中坦言近日重感冒加嚴重過敏，身體一度腫黑難眠；她也回憶過去曾長期害怕人潮，向粉絲分享如何逐步面對心理壓力。

韓劇 女神尹恩惠近年積極經營個人YouTube 頻道，經常透過直播與粉絲親密互動。然而在最新的直播中，她罕見透露自己近期健康嚴重亮紅燈，不僅遭嚴重過敏折磨，更吐露過往曾飽受類似恐慌症的心理痛苦，令廣大粉絲相當心疼。

噓！星聞報導，尹恩惠在直播中向觀眾報平安，表示身體狀況已稍微好轉，但回想前兩周的病況仍心有餘悸。她透露：「第一周因為重感冒非常難受，緊接著十天則是嚴重過敏爆發，手甚至變黑了，癢到完全無法入睡，連續打了一星期的點滴。」

她進一步描述當時慘狀，皮膚不僅發紅、腫脹，連脖子也一片紅腫，甚至無法正常上妝，連乳製品都不能食用。為了不耽誤預定的工作行程，她只能依靠藥物與類固醇治療，但隨後也被醫生提醒「不能再繼續注射類固醇」，展現出極高的敬業精神。幸好經過治療後，體調已逐漸恢復。

除了分享生理病況，尹恩惠在看到一位患有恐慌症、多年不敢出門的粉絲留言時，也敞開心扉分享自己的親身經歷。她坦言，雖然自己不確定是否為正式的恐慌症，但過去極度害怕人多的場合，「比如在機場這種人潮擁擠的地方排隊時，我會冒冷汗、甚至覺得呼吸困難，這種狀況持續了很長一段時間。」

尹恩惠感嘆，當時社會上還沒有「恐慌症」這個詞彙與概念，因此無法精準表達自己的困擾。面對有相同痛苦的粉絲，她貼心建議可以從人少的環境開始嘗試，例如觀看冷門展覽、深夜去漢江散步，或是戴上帽子減少外界注視，慢慢克服心理壓力。

面對粉絲對於人生選擇的迷惘，尹恩惠也在直播中化身心靈導師，直言「幾年來一直不敢嘗試，其實只是藉口，失敗也比浪費時間好」，溫暖又中肯的金句獲得網友一片好評。

從女子組合Baby V.O.X出道，憑藉「宮」、「咖啡王子1號店」等經典作品奠定韓劇女王地位的尹恩惠，除了持續透過網路節目與大眾互動外，也準備好以全新姿態重返電視螢光幕，加入全新綜藝節目「네돈내산」（ENA），展現其獨特的lifestyle與品味，令外界備受期待。