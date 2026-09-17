安倍槍擊案翻拍電影？ Netflix認了「企畫中止」

菅田將暉據傳原本將飾演飾刺殺安倍晉三的兇手山上徹也。（圖／MIKIMOTO提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安倍槍擊案改編電影傳聞引發日本輿論強烈反彈。

安倍槍擊案改編電影傳聞引發日本輿論強烈反彈。 重點二： Netflix證實這項以安倍案為題的企畫已中止。

Netflix證實這項以安倍案為題的企畫已中止。 重點三：原訂由菅田將暉主演，並由中島哲也執導。

日本前首相安倍 晉三2022年遭刺殺身亡震驚全球，先前傳出該起槍擊 案將被改編為電影，並擬由日本影帝菅田將暉飾演兇手山上徹也，消息曝光後隨即引發各界強烈抵制與反彈。而日媒近日更爆出，該項目背後的推手竟是國際串流平台Netflix 。對此，Netflix也正式做出回應，坦言「這是一項已經中止的企畫」。

有電影將改編安倍晉三槍擊案的拍攝計畫，最早由「東京體育報」揭露，報導指出預計於今年秋天開拍，並有意找來日本影帝菅田將暉擔綱主演，甚至提到他近期留長髮就是為了還原山上徹也被捕時的姿態。

消息一出立刻引發日本網友集體抵制，大罵「絕不能將恐怖分子英雄化」、「現在拍這題材還太早了」，甚至揚言抵制所有參演人員。菅田將暉的社群平台也因此遭大批網友湧入，紛紛勸他放棄接演。

不過，根據日媒「女性SEVEN」報導，有知情人士透露該企劃早已朝中止方向推進，且該企畫確實由Netflix內部提出，並找來曾執導「告白」、「令人討厭的松子的一生」名導中島哲也掌舵。圈內記者更指出：「菅田將暉從一開始對這個企畫就沒有表現得很積極。」

據悉，該作品原先預計改編自作家柴田哲孝於2024年推出的小說「暗殺」，劇情雖為虛構，但內容描述前首相遭槍擊、41歲男子遭捕等情節，難免讓人聯想到安倍案。

此外，「FLASH」報導指出，劇組原本預定於9月20日開拍，但製作團隊內部早意識到演員與工作人員可能面臨的安全風險，內部氣氛極度緊張，負責人甚至下達封口令，嚴禁相關人員對外透露拍攝細節，顯見外界的反彈聲浪遠超預期。

對於相關傳聞，Netflix官方隨後向日媒回應：「這是一項已經中止的企畫，關於本企畫的工作人員等資訊，我們不便回答。」變相證實了該項企畫的存在。過去Netflix曾推出「地面師」等改編真實事件的爆款劇集，如今該企畫因爭議喊卡，後續動向也持續引發業界關注。

Netflix傳出推動拍攝安倍晉三遭刺殺身亡電影。（路透）