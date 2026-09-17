我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

回應當練習生不當用語爭議 Lisa自曝曾遭死亡恐嚇

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lisa稱練習生的受訓生活簡直像嚴苛的軍事學校。（取材自Instagram／la...
Lisa稱練習生的受訓生活簡直像嚴苛的軍事學校。（取材自Instagram／lalalalisa_m）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Lisa首度回應練習生時不當用語爭議，坦言當時不懂其文化含義。
  • 重點二：她透露風波期間曾遭死亡威脅與惡意恐嚇，心情一度非常低落。
  • 重點三：Lisa回顧13歲赴韓受訓經歷，並表示未來仍想以BLACKPINK身分活動。

韓流頂級女團BLACKPINK成員Lisa近期推出個人紀錄片《Always Lalisa》，並於多倫多國際影展進行首映。她在接受美媒《Variety》專訪時，首度回應昔日當練習生時的爭議畫面與個人心境。

噓！星聞報導，爭議曝光源於之前在籌備科切拉音樂節（Coachella）個人表演期間，網路上無預警流傳一段她多年前與夥伴練唱時涉嫌種族歧視不當用語（N-word）的舊片段。面對輿論，Lisa坦言當下非常沮喪：「我出生並成長於泰國，當時環境並未提供學習該文化背景的管道，因此完全不了解其真實涵義。」隨著時間推移與經驗累積，Lisa強調如今已深知該詞彙的不妥之處，並承諾絕不會再犯。

Lisa還揭露當時持續性受到死亡威脅與惡意恐嚇。回憶起那段日子，她坦言當下的無奈與痛苦：「那段時間我正全力備戰科切拉的首次solo舞台，原本希望能將所有心思都放在演出上，卻偏偏爆出這件事。這完全是我無法控制的情況，看到那些極端的威脅訊息時，我真的感到無比沮喪與難過，但我知道自己不能被打倒，最終還是咬著牙挺了過來。」

而談及獨自赴韓挑戰的練習生時光，Lisa透露13歲便隻身前往異鄉，當時的受訓生活簡直像嚴苛的軍事學校，從感情生活、出行自由到考取駕照都受到極大限制。如今創立個人品牌LLOUD展開新篇章，她坦言剛獨立時難免迷惘，但現在對未來充滿信心。對團體擁有深厚情感的她，更堅定表示：「就算到了50歲，我依然想繼續以BLACKPINK的身分站在舞台上。」

精華 FAQ

  • 她回應的是練習生時期與夥伴練唱時，被翻出的舊片段，內容涉及種族歧視不當用語 N-word 爭議。Lisa表示當時因成長環境不同，並不了解其真正涵義。

  • 她透露風波期間持續收到死亡威脅與惡意恐嚇，當時又正備戰科切拉首次 solo 舞台，壓力非常大。不過她強調自己知道不能被打倒，最後仍撐了過來。

  • 她回憶13歲就獨自赴韓，受訓生活嚴格到像軍事學校，連感情與出行都受限制。如今她創立 LLOUD 展開新篇章，仍堅定表示希望未來繼續以 BLACKPINK 身分站上舞台。

BLACKPINK 泰國

上一則

「表演已融入血液」 這些高齡歌手熱中巡演 收入也驚人

下一則

觀影說劇╱何超儀拍「拾荒法師」驚曝睡垃圾堆過敏起疹子

延伸閱讀

Blackpink成名代價：Lisa坦言「曾秘密戀愛」為舊愛寫歌被懇求1事

Blackpink成名代價：Lisa坦言「曾秘密戀愛」為舊愛寫歌被懇求1事
3大女神紐約同框 網友狂讚：可直接當桌布了

3大女神紐約同框 網友狂讚：可直接當桌布了
行李太重請人幫忙遭拒…紐約女發視頻吐槽 竟收死亡威脅

行李太重請人幫忙遭拒…紐約女發視頻吐槽 竟收死亡威脅
日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女