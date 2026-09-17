「不聽話就罰站」 孫藝真嚴格教養兒子 玄彬吃妻兒剩菜

孫藝真婚後罕見登上JTBC《拜託了冰箱》，首度公開家中冰箱與一家三口的飲食日常與育兒觀。（取材自IG@yejinhand）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 她透露家中剩菜由兒子到玄彬接手，形成獨特剩飯處理鏈。

她透露家中剩菜由兒子到玄彬接手，形成獨特剩飯處理鏈。 重點二： 她也自嘲誇兒子太多，展現婚後少見又真實的媽媽一面。

她也自嘲誇兒子太多，展現婚後少見又真實的媽媽一面。 重點三：孫藝真首登綜藝公開冰箱，分享與玄彬、兒子的飲食日常。

南韓 明星夫妻孫藝真 與玄彬 自2022年結婚以來，家庭生活始終是外界關注焦點。孫藝真近日破天荒出演JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》，不僅首度公開自家冰箱，更大方分享與玄彬及兒子的飲食日常與育兒觀。節目播出後，孫藝真在節目中展現的「一家之主」霸氣，以及玄彬在餐桌上的「真實地位」，立刻掀起熱烈討論。

孫藝真在節目中罕見揭露家中真實的「食物鏈」。她透露，兒子吃不完的食物由她負責解決，而她吃剩下的則由玄彬收尾，形成一條「剩飯處理鏈」。孫藝真笑著表示，連自己都覺得玄彬「有點可憐」，但這也側面展現了夫妻之間自然的相處模式。

談到一家三口的口味差異，孫藝真直言自己偏愛甜食，玄彬則喜歡清淡口味，甚至喝雪濃湯時不加鹽巴，連兒子也遺傳了爸爸的清淡食性。然而被問到做飯時以誰的口味為主時，孫藝真毫不猶豫地表示：「因為我是廚師，所以沒辦法，只能按照我的口味做，就叫他們照著我煮的吃。」這番「給什麼就吃什麼」的發言，讓玄彬在家中的餐桌地位成為討論焦點。

在育兒方面，孫藝真展現了與螢幕上溫柔形象不同的嚴格一面。她透露兒子雖然才三歲多，但口味「意外地像大人」，喜歡煎餅、年糕等食物。

節目中，主持人問到孩子如果討糖不成是否會耍賴時，孫藝真語氣平靜地表示兒子會接受，並罕見公開家中的管教原則：「我們家真的很嚴格，該罰站就要罰站。」此話一出，讓在場主持人與嘉賓相當驚訝，也讓觀眾見識到這對明星夫妻在教育上採取原則明確、不縱容的態度。孫藝真坦言，即便孩子還小，該守的規矩還是要守，不會因為哭鬧就妥協。

孫藝真也分享了兒子的外貌，笑稱：「如果長成這樣，很難不當演員。」此話一出立刻引發熱議。不過她事後在Instagram上發文自嘲，覺得自己「自誇孩子有點難看」，後悔說出「不當演員很難」這句話，展現了媽媽真實又可愛的一面。

孫藝真目前正忙於宣傳新作品，此次出演《拜託了冰箱》是她婚後罕見的綜藝亮相，不僅讓觀眾一窺頂級明星夫妻的日常，也讓節目收視與討論度雙雙飆升。

孫藝真(左)常曝光與3歲兒子的互動。（取材自IG@yejinhand）