我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

「浪漫匿名者」中村友理44歲癌逝 兩度抗癌不改笑容

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本女星中村友理驚傳過世，享年44歲。(取材自Instagram)
日本女星中村友理驚傳過世，享年44歲。(取材自Instagram)

曾演出Netflix劇集「浪漫匿名者」、飾演醫生「艾琳」的日本女演員中村友理，驚傳於9月1日因直腸癌病逝，享年44歲。所屬經紀公司在官網證實消息，透露她生前曾兩度抗癌，近年即使接受治療，仍努力維持工作，原本積極準備復工，卻在上個月因腸阻塞導致病況急轉直下，最終在家人及親近的人陪伴下走完人生最後一程。

中村友理經紀公司發聲明：「中村友理因直腸癌安詳離世，謹此向各位致意，也衷心感謝大家生前對她的關照。」透露葬儀已由近親、旗下演員及工作人員低調完成。

根據經紀公司說法，中村友理13年前就曾罹癌，當時她與公司討論後，考量若將病名告訴演藝圈工作夥伴，可能讓對方過度擔心，因此選擇不公開疾病細節。經過治療，她的病情一度進入緩解期，恢復正常生活，並持續投入演藝工作。

然而2025年1月，中村友理再次發現罹癌，雖然手術順利，但術後癌細胞已轉移，醫療團隊評估後認為，要「根治」相當困難，因此改以控制病情為主，希望在與疾病共存的狀態下延長生命，盡可能維持生活品質。

由於主治醫師評估她仍可以繼續工作，因此中村友理並未完全離開演藝圈。

沒想到今年8月，她在準備復工之際又出現腸阻塞，身體狀況突然惡化，醫師告知家屬她剩餘時間不多。經紀公司透露，即使到了最後階段，中村友理仍努力保持平靜，臉上依舊帶著溫柔笑容，最後在家人及親近的人陪伴下度過最後時光。

經紀公司感性說道，中村友理的30多歲及40多歲幾乎都在與疾病抗爭，但她始終憑著堅強意志一次次面對難關。即使疾病改變了她的人生步調，她仍在這段旅程中遇見許多人，也擁有過許多幸福充實的時光。

精華 FAQ

  • 經紀公司證實，中村友理因直腸癌病逝，享年44歲。她過世後，葬儀已由近親、旗下演員與工作人員低調完成，家屬也對外表達感謝。

  • 中村友理13年前就曾罹癌，當時治療後一度進入緩解期並持續工作。2025年1月再度發現癌症，手術後癌細胞轉移，醫療團隊改以控制病情與維持生活品質為主。

  • 她原本在準備復工，但今年8月突然發生腸阻塞，身體狀況急速惡化。醫師評估剩餘時間不多後，她在家人及親近友人的陪伴下，仍保持平靜與笑容離世。

日本 癌細胞 Netflix

上一則

從小三「林有有」到「浪姐」 張月學會與標籤共存：愈多愈好

下一則

48歲黃曉明成博士生 穿白襯衫低調辦入學 吐露重回學校心情

延伸閱讀

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝
「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲

「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲
曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝

曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝
AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦

AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見