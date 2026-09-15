「浪漫匿名者」中村友理44歲癌逝 兩度抗癌不改笑容

日本女星中村友理驚傳過世，享年44歲。(取材自Instagram)

曾演出Netflix 劇集「浪漫匿名者」、飾演醫生「艾琳」的日本 女演員中村友理，驚傳於9月1日因直腸癌病逝，享年44歲。所屬經紀公司在官網證實消息，透露她生前曾兩度抗癌，近年即使接受治療，仍努力維持工作，原本積極準備復工，卻在上個月因腸阻塞導致病況急轉直下，最終在家人及親近的人陪伴下走完人生最後一程。

中村友理經紀公司發聲明：「中村友理因直腸癌安詳離世，謹此向各位致意，也衷心感謝大家生前對她的關照。」透露葬儀已由近親、旗下演員及工作人員低調完成。

根據經紀公司說法，中村友理13年前就曾罹癌，當時她與公司討論後，考量若將病名告訴演藝圈工作夥伴，可能讓對方過度擔心，因此選擇不公開疾病細節。經過治療，她的病情一度進入緩解期，恢復正常生活，並持續投入演藝工作。

然而2025年1月，中村友理再次發現罹癌，雖然手術順利，但術後癌細胞 已轉移，醫療團隊評估後認為，要「根治」相當困難，因此改以控制病情為主，希望在與疾病共存的狀態下延長生命，盡可能維持生活品質。

由於主治醫師評估她仍可以繼續工作，因此中村友理並未完全離開演藝圈。

沒想到今年8月，她在準備復工之際又出現腸阻塞，身體狀況突然惡化，醫師告知家屬她剩餘時間不多。經紀公司透露，即使到了最後階段，中村友理仍努力保持平靜，臉上依舊帶著溫柔笑容，最後在家人及親近的人陪伴下度過最後時光。

經紀公司感性說道，中村友理的30多歲及40多歲幾乎都在與疾病抗爭，但她始終憑著堅強意志一次次面對難關。即使疾病改變了她的人生步調，她仍在這段旅程中遇見許多人，也擁有過許多幸福充實的時光。