「直到T恤乾了」夏帆宣布結婚 入戲網友：別太常去洗衣店

「直到T恤乾了為止」夏帆宣布結婚。（取材自官方X平台）

Netflix日劇 「直到T恤乾了為止」剛迎來完結篇，女配角夏帆15日隨即透過官方網站宣布結婚，老公是34歲的電影導演、音樂家兼小說家甫木元空。夏帆在親筆簽名的聲明中表示，未來兩人將以家人的身分彼此扶持，「以彼此的健康為第一優先」，也會珍惜一路走來的每一段緣分，繼續投入創作活動。

夏帆在聲明中寫道：「在此，我夏帆即將與甫木元空先生結婚。」她也向一路走來曾與自己相遇、與她有所交流的人表達感謝，並表示：「今後我們將以家人的身分，把彼此的健康放在第一位，一一珍惜每一段緣分，更加努力投入創作活動。」

她最後向粉絲及外界喊話：「希望大家能溫暖地守護我們，也請今後繼續多多關照。」

夏帆出生於1991年，小學五年級時被星探發掘，踏入演藝圈，早期曾拍攝廣告並擔任模特兒，2004年正式以演員身分出道。

夏帆在「直到T恤乾了為止」劇中飾演已婚人妻，常吐槽劇中老公中島步喜歡買「1萬5000元的T恤」，她還因為喜歡去洗衣店跟人夫松山研一聊天，在劇中捲入「雙劈腿」傳聞。

也因此入戲的網友除了祝賀夏帆結婚一定要幸福，也開玩笑要她「別常常去洗衣店啊」。

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