戲說從頭／蒼井優、松山研一「直到T恤乾了」完結 劇名被巧妙回收

蒼井優(圖)與松山研一合作新劇「直到T恤乾了為止」叫好叫座。(取材自豆瓣電影)

暌違18年再度主演電視劇的日本 女星蒼井優，本季與松山研一合作新劇「直到T恤乾了為止」近日迎來完結篇，劇中一句台詞讓觀眾瞬間驚覺「居然在這裡回收劇名」，完結篇播出後立即成為網路熱議話題。

松山研一此次與蒼井優飾演夫妻，談到兩人一開始如何建立角色關係，他坦言曾花了一些時間摸索，拍攝過程也受到蒼井許多幫助，甚至笑稱「直到最後都一直依賴著她」；此外，劇組工作人員拍攝時展現出的熱情，以及所有人投入其中的氛圍，也讓他留下深刻印象。

完結篇播出後，劇中人物一路走來真正的心意終於揭曉，不少觀眾看完後直呼「原來一直都誤會他了」、「他真的一直都很珍惜咲子」、「完結篇從頭哭到尾」。尤其兩人在劇中最後同框時的一句台詞，更讓觀眾驚呼「居然在這裡回收劇名」、「沒想到會在這個時間點出現」，巧妙呼應劇名的安排獲得不少好評。

而松山研一在蒼井優殺青時，特別以披薩店員造型驚喜現身並送上花束，讓粉絲笑問：「原來披薩山研一是在埋伏筆嗎？」劇中細節與幕後花絮再度成為討論焦點。

「直到T恤乾了為止」由曾打造「silent」、「海的開始」的編劇生方美久執筆，故事從兩對夫妻遭遇的一場事故展開。該劇播出後在日本TVer平台的免費播放次數一路攀升，第1集達347萬次、第2集367萬次、第3集393萬次，第6集播出後一周更突破407萬次，刷新電視台周五連續劇歷代最高紀錄。

蒼井優與松山研一(圖)合作新劇「直到T恤乾了為止」叫好叫座。(取材自豆瓣電影)