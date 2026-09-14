不愧是玄彬的基因？孫藝真誇4歲兒長得帥：很難不當演員

玄彬（左）和孫藝真結婚四年了。（取材自Instagram）

南韓 女星孫藝真13日出演JTBC綜藝節目「拜託了冰箱」，談及與丈夫玄彬 所生的兒子時，笑稱兒子如果長成這樣，「很難不當演員」，還自認兒子比較像自己。

節目中，主持人金成柱問孫藝真兒子目前幾歲，她回答：「現在4歲了。」她透露，兒子睡前會由她和玄彬一起陪著讀書。

談到兒子未來是否可能當演員，孫藝真先思考了一下，隨後笑說：「雖然有點護子，但長成這樣的話，也很難不當演員吧。」她說完自己也笑了，還補充：「不是說好不要炫耀兒子嗎？」當金成柱再問兒子比較像誰時，她毫不猶豫回答：「好像比較像我。」隨後坦言：「我們兩個都希望他像自己。」

孫藝真在節目中也公開自家冰箱及一家人的飲食習慣，透露兒子口味更像玄彬，父子倆都偏愛清淡。孫藝真說，玄彬平時喝雪濃湯時，甚至不會另外加鹽，父子倆在飲食喜好上相當相似。

相較之下，孫藝真坦言自己「非常喜歡甜食」。不過成為媽媽後，她在家準備食物時，會以家人的口味為主，而不是按照自己的喜好安排飲食。

談到剩菜問題，孫藝真透露，兒子吃剩的食物通常由自己吃掉，「覺得很可惜」。主持人安貞桓隨即問：「孩子吃剩的媽媽吃，媽媽吃飽了之後，不就是爸爸吃嗎？」孫藝真立即點頭認同，笑著回答：「這是國民規則。」

此外，孫藝真還坦白，為了錄製節目，她事前特別整理了家裡的冰箱。她透露，玄彬看到整理後的冰箱，還驚訝表示「跟平常看到的不一樣」，這段小插曲也成為節目中的笑點。