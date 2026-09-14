我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

不愧是玄彬的基因？孫藝真誇4歲兒長得帥：很難不當演員

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
玄彬（左）和孫藝真結婚四年了。（取材自Instagram）
玄彬（左）和孫藝真結婚四年了。（取材自Instagram）

南韓女星孫藝真13日出演JTBC綜藝節目「拜託了冰箱」，談及與丈夫玄彬所生的兒子時，笑稱兒子如果長成這樣，「很難不當演員」，還自認兒子比較像自己。

節目中，主持人金成柱問孫藝真兒子目前幾歲，她回答：「現在4歲了。」她透露，兒子睡前會由她和玄彬一起陪著讀書。

談到兒子未來是否可能當演員，孫藝真先思考了一下，隨後笑說：「雖然有點護子，但長成這樣的話，也很難不當演員吧。」她說完自己也笑了，還補充：「不是說好不要炫耀兒子嗎？」當金成柱再問兒子比較像誰時，她毫不猶豫回答：「好像比較像我。」隨後坦言：「我們兩個都希望他像自己。」

孫藝真在節目中也公開自家冰箱及一家人的飲食習慣，透露兒子口味更像玄彬，父子倆都偏愛清淡。孫藝真說，玄彬平時喝雪濃湯時，甚至不會另外加鹽，父子倆在飲食喜好上相當相似。

相較之下，孫藝真坦言自己「非常喜歡甜食」。不過成為媽媽後，她在家準備食物時，會以家人的口味為主，而不是按照自己的喜好安排飲食。

談到剩菜問題，孫藝真透露，兒子吃剩的食物通常由自己吃掉，「覺得很可惜」。主持人安貞桓隨即問：「孩子吃剩的媽媽吃，媽媽吃飽了之後，不就是爸爸吃嗎？」孫藝真立即點頭認同，笑著回答：「這是國民規則。」

此外，孫藝真還坦白，為了錄製節目，她事前特別整理了家裡的冰箱。她透露，玄彬看到整理後的冰箱，還驚訝表示「跟平常看到的不一樣」，這段小插曲也成為節目中的笑點。

南韓 玄彬

上一則

兩代肌肉男正面對決：李玖哲脫到剩1件 杜德偉濕身狂噴7萬人

下一則

公益募款餐會達標 陳美鳳謝曾馨瑩相助 認了今年「最放鬆自在」

延伸閱讀

孫藝真曝兒子長相結合她與玄彬優點 帥到可當演員

孫藝真曝兒子長相結合她與玄彬優點 帥到可當演員
孫藝真全家同遊東京 3歲兒「1舉動」超黏媽媽

孫藝真全家同遊東京 3歲兒「1舉動」超黏媽媽
陳妍希離婚二胎夢碎 有兒子想湊個「好」子 坦言「現在沒機會了」

陳妍希離婚二胎夢碎 有兒子想湊個「好」子 坦言「現在沒機會了」
「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話