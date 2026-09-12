IVE攻蛋電暈3.3萬粉 張員瑛率隊神顏暴擊甜讚台粉「ㄅ級分」

IVE在台北小巨蛋一連三天帶來華麗演出。（Live Nation Taiwan提供）

韓國女團 IVE 上周周末⾸度攻蛋，在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會，連續三天場場完售，吸引超過 3 萬 3 千名粉絲進場朝聖。團員們特別準備中⽂問候，可愛的模樣融化全場。

隊長安兪真膝蓋傷勢已無大礙，台北場不需再坐椅子，她開心用中文自介「我是你們的⼩狗」，張員瑛則是撒嬌「我想你們了」 、「能在台北⾒到⼤家真的 lucky Vicky」。REI同樣跟著說「我想你們了」，李瑞萌喊「我是你們的寶⾙」，秋天和LIZ分別以「好久不⾒」、「我愛你們」，獲得粉絲高分貝尖叫聲。

IVE美貌無敵，演出⼀登場搭配螢幕天使翅膀與氣勢磅礡煙火，一首「GOTCHA (Baddest Eros)」瞬間點燃全場情緒。緊接著舞台以科技感⼗⾜的華麗LED 視覺打造沉浸式效果，IVE接連帶來「XOXZ」、「BLACKHOLE」等多⾸⼈氣歌曲，六位成員唱跳實⼒全開，加上神顏暴擊，讓粉絲視覺和聽覺雙重滿足。

在演唱新歌「BANG BANG」前，安兪真特別強調已經把準備的歌曲都唱完了，「但因為台灣粉絲太過熱情，才多唱一首歌」，讓粉絲們更加賣力應援。此外，IVE不忘稱讚台北美食超級好吃，REI則是用中文流行語誇獎粉絲表現「ㄅ級分」（最棒），張員瑛也用中文大讚台粉「你們最棒最棒最棒」。

IVE在台北小巨蛋一連三天帶來華麗演出。（Live Nation Taiwan提供）