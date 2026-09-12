木村拓哉不要看 女兒光希正面全透視 黑bra太辣「零贅肉螞蟻腰」
木村光希再登國際舞台！她與小栗旬、Lily James、間宮祥太朗等人共同演出的美日合拍動作驚悚片「爆裂警官：東京」（Bad Lieutenant: Tokyo，暫譯），正式入選2026年第51屆多倫多國際影展（TIFF），並在多倫多舉行世界首映。
「Bad Lieutenant: Tokyo」由日本導演三池崇史執導、天願大介編劇，集結日本與好萊塢演員陣容。小栗旬擔任主演，飾演一名深陷賭博與貪腐的東京刑警，Lily James則飾演來自美國的FBI探員，兩人因美國政治家女兒在東京失蹤的綁架案件合作，展開一場跨國追查。
除了小栗旬與Lily James，電影也找來木村光希、間宮祥太朗、國村隼、西野七瀨、野村周平、岩田剛典、舘廣等日本演員參演，另有WWE摔角選手Liv Morgan加入演出，卡司橫跨日本、美國及英國。
木村光希近年積極拓展國際演藝版圖，此次參演三池崇史執導的國際電影，更受到外界關注。電影選在多倫多影展世界首映，也讓她有機會與國際影人同台亮相。她身穿透視裝登場，沒有一絲贅肉，好身材一覽無遺。
「爆裂警官：東京」於10月23日在日本上映。
她參演的是三池崇史執導的美日合拍動作驚悚片《爆裂警官：東京》（Bad Lieutenant: Tokyo，暫譯），該片集結多位日本與好萊塢演員，並已入選2026年第51屆多倫多國際影展。 電影由小栗旬主演，飾演捲入賭博與貪腐的東京刑警，Lily James則飾演FBI探員，兩人因美國政治家女兒在東京失蹤而合作追查，卡司還包含間宮祥太朗等人。 木村光希在多倫多影展首映場合以透視裝登場，身形相當纖細、幾乎看不出贅肉，展現亮眼身材與國際舞台魅力，也因此成為媒體與外界關注焦點。
精華 FAQ
她參演的是三池崇史執導的美日合拍動作驚悚片《爆裂警官：東京》（Bad Lieutenant: Tokyo，暫譯），該片集結多位日本與好萊塢演員，並已入選2026年第51屆多倫多國際影展。
電影由小栗旬主演，飾演捲入賭博與貪腐的東京刑警，Lily James則飾演FBI探員，兩人因美國政治家女兒在東京失蹤而合作追查，卡司還包含間宮祥太朗等人。
木村光希在多倫多影展首映場合以透視裝登場，身形相當纖細、幾乎看不出贅肉，展現亮眼身材與國際舞台魅力，也因此成為媒體與外界關注焦點。
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