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孫藝真曝兒子長相結合她與玄彬優點 帥到可當演員

娛樂新聞組／綜合報導
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孫藝真（左）稱兒子完美結合了她與玄彬的優點。（取材自Instagram）
孫藝真（左）稱兒子完美結合了她與玄彬的優點。（取材自Instagram）

南韓女神孫藝真近日為宣傳主演新劇「挑情醜聞」登上熱門綜藝節目「拜託了冰箱」，節目中暢談與老公玄彬的私下育兒點滴。一提到家中寶貝，孫藝真臉上滿是藏不住的幸福笑容，大方分享夫妻倆與兒子的溫馨互動，超萌對話與高顏值星二代的爆料，瞬間成為話題。

噓！星聞報導，談及兒子的長相，孫藝真笑稱孩子完美結合了她與玄彬的優點，但夫妻倆私底下其實常常「爭寵」，搶著希望孩子看起來更像自己一點。事實上，孫藝真先前在節目現場向好友展示兒子照片時，好友就曾忍不住驚呼「這孩子真的太漂亮了！」更有幸運目擊的民眾形容，寶寶的五官精緻到「宛如AI合成出來的一樣」。

被問到如果兒子長大後也想追隨父母腳步踏入演藝圈，孫藝真毫不客氣地打趣笑稱：「他長得這麼帥，想不當演員都難吧！」幽默發言瞬間逗樂全場主持人與來賓。不過她也緊接著表示，對於孩子的未來抱持完全開放的態度，「只要他喜歡，我都會全力支持，但現階段我更希望他能好好享受無憂無慮的童年生活。」

孫藝真還透露，兒子平時非常喜歡角色扮演，自己每天都會充當對手戲演員，陪著兒子一起練習情景小品，母子倆來回切換角色互相飆戲，互動十分可愛。

精華 FAQ

  • 她談到兒子長相完美結合自己與玄彬的優點，還透露夫妻倆會爭著說孩子像自己，並分享母子一起角色扮演、對戲的可愛日常。

  • 她笑稱兒子長得太帥，想不當演員都難，但也強調態度開放，只要孩子喜歡就會支持，現階段仍希望他先擁有快樂自在的童年。

  • 她曾在節目上讓好友看兒子照片，對方驚呼孩子非常漂亮；也有目擊民眾形容寶寶五官精緻，甚至像AI合成出來的一樣。

南韓 玄彬 孫藝真

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