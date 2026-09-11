是枝裕和「驀然回首」威尼斯首映 台下哭翻 獲12分鐘掌聲

出口夏希(左起)、導演是枝裕和、蒔田彩珠現身「驀然回首」威尼斯影展首映。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 是枝裕和改編藤本樹漫畫驀然回首，威尼斯首映獲12分鐘掌聲。

是枝裕和改編藤本樹漫畫驀然回首，威尼斯首映獲12分鐘掌聲。 重點二： 原作者藤本樹肯定真人版保留原作氛圍，是枝裕和終於鬆口氣。

原作者藤本樹肯定真人版保留原作氛圍，是枝裕和終於鬆口氣。 重點三：演員接受畫漫畫訓練與聲音設計，細節強化角色成長與情感。

日本 名導是枝裕和首度將「鏈鋸人」作者藤本樹的作品搬上真人大銀幕，執導改編自人氣漫畫「驀然回首」（LOOK BACK）的同名電影，日前入選第83屆威尼斯影展 主競賽單元並舉行世界首映。現場2000個座位座無虛席，電影結束後更迎來長達12分鐘的起立鼓掌，不少觀眾感動落淚。

威尼斯世界首映當天，是枝裕和與出口夏希、蒔田彩珠，以及詮釋兩人童年時期的七瀨楓莉、岡田六花一同現身紅毯。電影放映後，觀眾以長時間掌聲回應作品，片中細膩描寫兩名女孩從漫畫創作一路建立起的情感與羈絆，也讓現場不少影迷紅了眼眶。

對於真人版電影的呈現，原作者藤本樹近日在東京舉行的製作發表會上親自給予肯定。他認為，是枝裕和延續自己擅長的演員調度與影像語言，在沒有破壞原作特色的情況下，以寫實方式保留漫畫原本的氛圍，讓他看完相當開心。

獲得原作者認可，是枝裕和直言「真的非常開心」，尤其自己在拍攝時特別重視的細節能獲得藤本樹理解，也讓他終於「鬆了一口氣」。出口夏希則坦言，電影上映前自己一直處於緊張、不安的狀態，因此聽到原作者的正面評價後，也總算稍微放心。

蒔田彩珠也表示，很高興藤本樹能注意到是枝裕和在拍攝時，將演員本身的姿態融入角色與畫面之中，讓作品在保有原作精神的同時，也呈現出鮮明的導演風格。

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為了演出片中大量「畫漫畫」的場景，兩位女主角在拍攝前都接受專門訓練。出口夏希透露，練習過程相當辛苦，甚至「手都起水泡」，直呼「手很痛」。蒔田彩珠則提前四個月開始準備，每畫一張漫畫約需一小時，一天大約要完成八張，為了趕上進度，甚至笑說「如果不熬夜根本畫不完」。

除了演員的畫畫訓練，是枝裕和也特別著墨於聲音設計。他透露，自己非常在意電影中「畫漫畫的聲音」，過去與藤本樹見面時，曾聊到資深漫畫助手落筆時那種毫不猶豫、帶有力量的「唰」聲，這個細節後來也成為電影描寫角色成長的重要元素。

隨著劇情推進，畫筆聲也跟著角色關係與人生變化產生不同層次，從一開始的一個聲音，到兩個人同時創作，再轉變為獨自一人的筆觸，最後甚至加入數位繪畫的聲音。是枝裕和希望透過這些細微的聲音變化，讓觀眾感受到角色一路走來的成長與人生轉折。

其中一場戲更讓是枝裕和在拍攝或觀看時忍不住落淚。他分享，當看到藤野從文具店買回來的素描本，第一次用自動鉛筆畫下第一條線時，自己默默掉了眼淚，「光是看到她努力的眼神和背影，就覺得很感動。」