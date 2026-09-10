「懺悔」魔王戲讓滿島光焦慮求救 導演：快回家睡覺

西島秀俊(左)和滿島光(右)合拍「懺悔」，一場住宅區街頭的戲，導演特別重視表演的真實感。(圖／甲上娛樂提供)

曾以「告白」、「令人討厭的松子的一生」等作品掀起話題的日本導演中島哲也，醞釀18年的最新電影「懺悔」終於登上大銀幕，將於9月18日在台上映。電影改編自打海文三的推理小說，中島哲也從迷上原作開始，歷經近20年構思，終於將故事搬上大銀幕。日本上映後口碑持續發酵，更讓松隆子、妻夫木聰 、木村佳乃、小島秀夫等名人看完深受震撼，不少人直呼「止不住淚水」，甚至讚為「直擊靈魂的救贖」。

「懺悔」集結西島秀俊、滿島光、黑木華、宮藤官九郎、柴崎幸、役所廣司等日本實力派演員，故事在殘酷現實與人性傷痕之間尋找救贖。電影上映後，日本知名電影評論網站「Filmarks」、「映画.com」陸續出現大量4至5分高分評價，網友紛紛留言：「從頭到尾都震撼著心靈」、「中島哲也生涯最高傑作」、「今年第一名的電影」、「演技無比驚人，每個人的真實感都太強大了。」

曾與中島哲也合作「告白」的松隆子，看完電影後更坦言「沒辦法直接回家」，面對片中呈現的生命力，一度感動到說不出話。她忍不住反問自己：「我究竟是抱持著什麼活著？又是把什麼視為好的、正確的活著？」電影也讓她重新思考生命中真正重要的事。

妻夫木聰同樣被電影擊中，坦言自己久違地「止不住淚水」。當他體會到「痛苦也是支撐幸福的一部分」後，眼淚便停不下來，也從電影中感受到：「過去不會消失，即使如此，我們仍要一起活下去。」他認為，或許那份覺悟本身，就是一種「寬恕」。

木村佳乃也意外被電影逼出眼淚，感性表示：「即使笨拙，真正能拯救人的，終究還是人。」遊戲製作人小島秀夫則以原著小說書迷身分力挺，認為電影正面迎擊原作難以影像化的挑戰，甚至坦言自己當初的擔心是多餘的。

小島秀夫更形容：「電影將人所犯下的『罪』與『罰』，轉化成名為『懺悔』的一道光芒」，並直言：「這份『懺悔』，想必將左右今後的日本電影。」

除了電影本身引發討論，演員們與中島哲也合作的幕後故事也相當有看頭。西島秀俊在片中飾演背負過去創傷的偵探佐竹，與滿島光飾演的助手聰子搭檔追查案件。首次進入中島哲也的表演世界，他透露導演從排練階段就對「真實感」要求極高。

西島秀俊回憶，導演一開始便提醒他：「聲調感覺有點太低、太強硬了。」其中一場發生在安靜住宅區街頭的爭執戲，更讓他深刻體會導演的要求。他表示，電影中的爭執很容易演成大聲對罵，但現實生活中其實很少如此，「導演花了非常多心思與時間，去精雕細琢這份真實感。如果只是『因為這是電影』或『因為是在表演』，就輕易跨越現實的界線，這是必須避免的。」

柴崎幸則在「懺悔」中飾演佐竹的妻子由紀，繼「令人討厭的松子的一生」後，時隔20年再度與中島哲也合作。她形容導演擁有「鷹眼般銳利」的目光，總能精準看穿演員的表演。

柴崎幸透露，中島哲也對她的情感表現與分寸拿捏給予非常細膩的指導，「在這樣的緊張感中，也因為對導演充分信任，讓我能非常安心地投入其中。」

曾參演「來了」的黑木華，也分享再次與中島哲也合作的感受。她回憶當年曾被導演指出「表演太像舞台劇」，這句話讓她重新思考究竟什麼才是自然的表演，「不作假地去演戲到底是什麼意思？」多年後再度合作「懺悔」，黑木華這次終於獲得導演肯定，也讓她感受到自己似乎「有一點點成長了」。

滿島光則表示自己很喜歡中島哲也的導戲方式，因為導演「是站在極其客觀的角度來引導演員」。不過，在拍攝高難度「魔王場」前夕，她卻因為太過焦慮，忍不住跑去向導演求救，沒想到中島哲也只淡淡回了一句：「好了，快回家睡覺！」讓她哭笑不得，也成為高壓拍攝過程中的有趣插曲。

飾演明野的宮藤官九郎則大讚中島哲也絕不會用「算了，這樣就好」敷衍，即使只是細微的表情或情緒偏差，導演也會第一時間指出，反而讓演員更能放心放開來演。

從「告白」、「令人討厭的松子的一生」到暌違18年的「懺悔」，中島哲也再次將鏡頭對準人性深處的傷痕、愛與救贖。電影在日本上映後不只獲得觀眾好評，也讓多位影壇及文化界人士看完陷入沉思。這部醞釀近20年的作品將於9月18日在台上映。