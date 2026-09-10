李姃垠沒成名前曾負債3.7萬 打工13年還清 50歲迎來事業巔峰

李姃垠(左)登上「劉QUIZ」，首度大方提及當年為歌手李孝利擔任演技指導的特別經歷。（取材自Instagram）

憑藉電影「寄生上流」與多部熱門韓劇 走紅的實力派演員李姃垠，近日登上綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」大談漫長的無名時期。現年50多歲才攀上事業巔峰的她，透露20多歲時只能在劇場幕後擔任道具與總務等工作，直到演出音樂劇「洗衣」才逐漸轉至台前。然而，她過去曾因自行成立劇團失敗，欠下高達5000萬韓元（約3.7萬美元）的龐大債務，甚至向申河均、池珍熙等圈內好友緊急借錢度過難關。

在「劉QUIZ ON THE BLOCK」官方釋出的預告片段中，李姃垠更首度大方提及當年為歌手李孝利擔任演技指導的特別經歷，展現兩人跨領域的特別緣分。

為了還清這筆債務，李姃垠展開了長達13年的兼職人生。她分享自己當時隨身攜帶記帳本，深怕發生意外無法還錢，平日除了兼差外送綠汁、銷售醬油與飯店服務外，甚至在超市擔任銷售員時高居「銷售王」。此外，她更曾擔任過李孝利與池珍熙的演技指導老師，直到40歲時獲得演員金希沅提攜，才正式跨足影視圈，並接連透過「陽光先生」、「耀眼」及「殺手 confession」等作品，在50歲這一年成功躍升為全球熟知的頂級演員。

然如今事業順遂，李姃垠卻坦言去年曾面臨嚴重的心靈低潮，一度陷入對生命與死亡的深沉思索。節目中更特別安排曾兩度與她飾演母女的女星孔曉振進行訪談，暖心告白「能一同享受媽媽的全盛期非常幸福」。這段熬過低谷、終成大器的勵志歷程，再度引起粉絲熱烈討論與共鳴。