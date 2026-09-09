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傑尼斯性醜聞滿3年 經紀人爆「車內性侵」8名未成年練習生5年

記者梅衍儂／即時報導
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傑尼斯事務所社長東山紀之（左三）曾率領Johnny's Island社長井之原快...
傑尼斯事務所社長東山紀之（左三）曾率領Johnny's Island社長井之原快彥（左二）和律師等人出席記者會道歉。(路透)

前傑尼斯事務所（現SMILE-UP.）自爆出已故創辦人喜多川強尼的性醜聞以來，時至今日剛好滿3年，沒想到暗黑未爆彈還沒拆完，日前一名50多歲的前工作人員接受媒體採訪，坦承約30年前在公司任職時，自己也曾動手伸向未成年男性藝人，被害人數多達8人。

根據「朝日新聞社」報導，該名男性當年主要負責小傑尼斯（練習生）的行程調配與車輛接送。他自白在1995年至2000年期間，多次利用接送車輛等密閉空間，強制對8名練習生進行口交等性侵行為，受害人當時幾乎都是高中生，甚至事後還會拿幾千日圓當作封口費用。

更誇張的是，該男性在面對採訪時竟表示：「當時只是把它當作一種『溝通方式』，雖然隱約覺得可能讓對方不舒服，但現在想想確實是性加害。」如此荒謬的認知瞬間引爆網民怒火。

事實上，外部調查報告早就指出「工作人員也存在性加害」。知情人士透露，該名受訪者正是官方鎖定的2名加害員工之一。對此，SMILE-UP.僅表示「不回應」，但坦言陸續收到多起針對員工性加害的舉報。

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