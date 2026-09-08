李滄東重返威尼斯 「愛有如果」首映熱烈 全場鼓掌6分鐘

李滄東曾表示，自己「不是那種可以輕易拍電影的導演」。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李滄東暌違24年重返威尼斯，最新作首映獲6分鐘起立鼓掌。

李滄東暌違24年重返威尼斯，最新作首映獲6分鐘起立鼓掌。 重點二： 新片聚焦兩對夫妻與階級慾望，透過葬禮交會展開愛情故事。

新片聚焦兩對夫妻與階級慾望，透過葬禮交會展開愛情故事。 重點三：全道嬿、薛景求等豪華卡司演出，並代表南韓角逐奧斯卡。

南韓 名導李滄東暌違24年重返威尼斯影展 ，執導的新片「假如愛有如果」（Possible Love）於第83屆威尼斯影展世界首映，電影放映結束後獲得全場長達6分鐘的起立鼓掌，李滄東與演員全都感動落淚，現場氣氛相當熱烈。

「假如愛有如果」由李滄東執導、吳貞美共同編劇，故事圍繞兩對夫妻展開。其中一對是遭裁員的工廠工人與妻子，另一對則是富裕夫妻，兩人正在拍攝一部紀錄片，聚焦工廠勞工所面臨的不公與困境。兩組人物因一場葬禮產生交集，進而展開一段關於階級、慾望與愛情的故事。

「假如愛有如果」由Netflix 出品，片中包括以「密陽」獲得坎城影后的全道嬿，以及「薄荷糖」薛景求，另外也找來趙寅成與「寄生上流」曹汝貞加入演出，打造豪華卡司陣容；該片獲南韓選為角逐奧斯卡最佳國際影片代表。

電影在威尼斯影展主競賽單元放映後，演員們情緒瞬間潰堤，紛紛拿起紙巾拭淚。全道嬿、薛景求、趙寅成與曹汝貞輪流擁抱彼此，一邊熱烈鼓掌、一邊忍不住笑著，似乎也被現場觀眾的熱烈反應深深感染。共同編劇吳貞美同樣感動落淚，在掌聲中享受這一刻。

現場掌聲與歡呼持續不斷，直到約6分鐘時，工作人員才引導導演與演員離開現場，眾人隨後走出電影宮。值得一提的是，「假如愛有如果」其中一個重要主題正是「聖經」十誡中的第十誡「不可貪戀」，片名也呼應了電影對「愛」與「慾望」的探問。

這次也是李滄東近24年來首度重返威尼斯影展主競賽。2002年，他曾以「綠洲」勇奪威尼斯影展銀獅獎，如今再度帶著新作角逐主競賽，備受外界關注。「假如愛有如果」也是李滄東暌違8年的最新劇情長片，上部作品為2018年的心理驚悚電影「燃燒烈愛」。此外，他過去代表作還包括「綠魚」、「薄荷糖」、「密陽」與「詩」。

談到多年沒有推出新作的原因，李滄東曾表示，自己「不是那種可以輕易拍電影的導演」，每次開始拍攝前，都必須確定一部電影對自己、觀眾以及電影本身究竟代表什麼，「這就是為什麼『假如愛有如果』花了這麼長時間才完成。」

談到片名「假如愛有如果」，李滄東也曾解釋，這個名字其實是在提出一個問題：「什麼是可能存在的愛？」他表示，當人們想到愛情故事時，通常最先想到的是「無法實現的愛情」，因此簡單來說，「我們所說的這些愛情故事，都可以被稱為不可能的愛。」