我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

演員即興發揮…「末日血戰」狂飆粗口 導演：沒別的選擇

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙寅成被觀眾封為片中的「希八擔當」。（圖／采昌提供）
趙寅成被觀眾封為片中的「希八擔當」。（圖／采昌提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《希望：末日血戰》大量「希八」粗口成為觀眾熱議焦點。
  • 重點二：導演羅泓軫稱約半數台詞來自演員即興發揮。
  • 重點三：黃晸珉、鄭好娟將粗口演成角色情緒與性格表現。

南韓電影「哭聲」導演羅泓軫暌違10年親自編導的電影「希望：末日血戰」，除了末日災難與動作場面成為討論焦點，片中角色頻頻脫口而出的「希八」粗口，也意外成為觀眾熱議話題，甚至有人笑稱電影中文片名應該改成「希八：末日血戰」。對於觀眾的各種吐槽，羅泓軫與演員也親自揭開拍攝幕後。

電影中大量出現「希八」台詞，羅泓軫透露，這些台詞約有一半來自演員即興發揮，另一半則原本就寫在劇本裡，「後製時，我已經刪掉大概兩百句，但最後還是剩下100多句。」就連「寄生上流」導演奉俊昊看完電影後，也對片中大量粗口有所回應，認為角色身處極端情境下，「除了爆粗口，好像也沒有別的選擇」。

羅泓軫則認為，「希八」並非只是單純的髒話，而是能透過語氣傳達不同情緒的語言。他表示：「如今這個時代，我認為這個詞的字典定義應該要被重新改寫。」在他的設定中，同一句話透過不同語氣，可以呈現憤怒、驚訝、恐懼等不同情緒，因此成為角色在極端環境下宣洩情緒的重要方式。

黃晸珉與趙寅成更被觀眾封為片中的「希八擔當」，兩人的台詞約有一半都與粗口有關。黃晸珉透露，自己一開始其實曾建議導演減少粗口使用，擔心觀眾難以接受，但羅泓軫認為，角色所處的特殊環境下，這樣的反應是合理的，讓他逐漸改變想法。

黃晸珉表示，真正的難度不在於「罵得多」，而是如何讓粗口成為角色情緒的一部分，「我開始研究，如何讓粗口也能代表多樣化的情感與情境，而不會讓人覺得只是在爆粗口。」他也透過角色特有的語氣、擬聲詞與模仿詞彙，讓台詞更貼近人物狀態。

鄭好娟同樣因為片中的「粗口演技」受到觀眾注意。被問到如何掌握這項特殊演技時，她笑說：「因為剛好我旁邊就是『粗口演技大師』黃晸珉前輩。」她透露，為了呈現警員與黃晸珉飾演的所長之間的相似性，自己特別參考黃晸珉過去的作品，希望讓粗口成為角色性格與情緒的一部分，而不是單純堆砌台詞。

除了「希八」引發討論，電影長達156分鐘的片長同樣成為觀眾話題。巧合的是，「希望：末日血戰」與羅泓軫前作「黃海追緝」、「哭聲」的片長都是156分鐘，不過導演強調這並非刻意安排。

羅泓軫表示，電影需要建立完整的故事結構，同時加入自己想傳達的元素與訊息，因此片長自然會受到影響。他表示，自己在創作過程中會刻意保留不同解讀空間，希望每位觀眾都能從電影得到不同感受，「我不希望由我自己替大家下故事的結論，而是希望每位觀眾，都能親自得出屬於自己的結論。」

精華 FAQ

  • 因片中反覆出現「希八」台詞，甚至讓觀眾笑稱片名可改為「希八：末日血戰」。導演與演員也回應，這些粗口是角色在末日與危機情境下的自然反應。

  • 羅泓軫表示，約有一半來自演員即興發揮，另一半原本就寫在劇本裡。後製時雖刪掉約200句，最後仍保留100多句，顯示粗口已成為影片的重要語言風格。

  • 黃晸珉原本擔心觀眾難以接受，後來理解這是角色在特殊環境下的合理反應，並研究讓粗口呈現多樣情緒；鄭好娟也參考他演出，讓台詞更貼近人物狀態。

南韓

上一則

李滄東重返威尼斯 「愛有如果」首映熱烈 全場鼓掌6分鐘

下一則

葛倫霍短片 邀艾倫鮑絲汀重現百歲夢露

延伸閱讀

趙寅成騎馬飆柏油路玩命…膝蓋才剛開完刀

趙寅成騎馬飆柏油路玩命…膝蓋才剛開完刀
「再見1987」台韓演員跨語言合作 看著對方眼眶就濕

「再見1987」台韓演員跨語言合作 看著對方眼眶就濕
「實境誘捕」威尼斯首映 羅伯派汀森沉浸式演技獲7分鐘掌聲

「實境誘捕」威尼斯首映 羅伯派汀森沉浸式演技獲7分鐘掌聲
娛樂／瘴氣營 砍殺片外皮的酷兒電影

娛樂／瘴氣營 砍殺片外皮的酷兒電影

熱門新聞

肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌