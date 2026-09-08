演員即興發揮…「末日血戰」狂飆粗口 導演：沒別的選擇

趙寅成被觀眾封為片中的「希八擔當」。（圖／采昌提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《希望：末日血戰》大量「希八」粗口成為觀眾熱議焦點。

《希望：末日血戰》大量「希八」粗口成為觀眾熱議焦點。 重點二： 導演羅泓軫稱約半數台詞來自演員即興發揮。

導演羅泓軫稱約半數台詞來自演員即興發揮。 重點三：黃晸珉、鄭好娟將粗口演成角色情緒與性格表現。

南韓 電影「哭聲」導演羅泓軫暌違10年親自編導的電影「希望：末日血戰」，除了末日災難與動作場面成為討論焦點，片中角色頻頻脫口而出的「希八」粗口，也意外成為觀眾熱議話題，甚至有人笑稱電影中文片名應該改成「希八：末日血戰」。對於觀眾的各種吐槽，羅泓軫與演員也親自揭開拍攝幕後。

電影中大量出現「希八」台詞，羅泓軫透露，這些台詞約有一半來自演員即興發揮，另一半則原本就寫在劇本裡，「後製時，我已經刪掉大概兩百句，但最後還是剩下100多句。」就連「寄生上流」導演奉俊昊看完電影後，也對片中大量粗口有所回應，認為角色身處極端情境下，「除了爆粗口，好像也沒有別的選擇」。

羅泓軫則認為，「希八」並非只是單純的髒話，而是能透過語氣傳達不同情緒的語言。他表示：「如今這個時代，我認為這個詞的字典定義應該要被重新改寫。」在他的設定中，同一句話透過不同語氣，可以呈現憤怒、驚訝、恐懼等不同情緒，因此成為角色在極端環境下宣洩情緒的重要方式。

黃晸珉與趙寅成更被觀眾封為片中的「希八擔當」，兩人的台詞約有一半都與粗口有關。黃晸珉透露，自己一開始其實曾建議導演減少粗口使用，擔心觀眾難以接受，但羅泓軫認為，角色所處的特殊環境下，這樣的反應是合理的，讓他逐漸改變想法。

黃晸珉表示，真正的難度不在於「罵得多」，而是如何讓粗口成為角色情緒的一部分，「我開始研究，如何讓粗口也能代表多樣化的情感與情境，而不會讓人覺得只是在爆粗口。」他也透過角色特有的語氣、擬聲詞與模仿詞彙，讓台詞更貼近人物狀態。

鄭好娟同樣因為片中的「粗口演技」受到觀眾注意。被問到如何掌握這項特殊演技時，她笑說：「因為剛好我旁邊就是『粗口演技大師』黃晸珉前輩。」她透露，為了呈現警員與黃晸珉飾演的所長之間的相似性，自己特別參考黃晸珉過去的作品，希望讓粗口成為角色性格與情緒的一部分，而不是單純堆砌台詞。

除了「希八」引發討論，電影長達156分鐘的片長同樣成為觀眾話題。巧合的是，「希望：末日血戰」與羅泓軫前作「黃海追緝」、「哭聲」的片長都是156分鐘，不過導演強調這並非刻意安排。

羅泓軫表示，電影需要建立完整的故事結構，同時加入自己想傳達的元素與訊息，因此片長自然會受到影響。他表示，自己在創作過程中會刻意保留不同解讀空間，希望每位觀眾都能從電影得到不同感受，「我不希望由我自己替大家下故事的結論，而是希望每位觀眾，都能親自得出屬於自己的結論。」