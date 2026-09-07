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「鐵拳」金武烈登台大唱中文歌「想見你」 讚許光漢「很帥」

記者李姿瑩／綜合報導
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金武烈在粉絲見面會上大唱中文歌「想見你」。（視頻截圖）
金武烈在粉絲見面會上大唱中文歌「想見你」。（視頻截圖）

憑藉「鐵拳教育」暴紅的韓星金武烈6日在台北舉辦粉絲見面會，他接受媒體訪問時表示，老同學Rain推薦他第一次來一定要吃小籠包，「工作人員已經外帶買來了，希望趕快吃到」。

金武烈過去苦熬20年，在「鐵拳教育」播出後，成為炙手可熱的當紅演員。他覺得最大的改變就是喜歡他的人變多，可以到很遠的地方宣傳、辦見面會，這趟來台從機場到飯店沿途都有粉絲爭相和他合照，「光是現在坐在這裡就彷彿做夢一樣」。

如今他的人氣居高不下，金武烈坦言的確不習慣，不過雖然感到負擔，卻是讓他繼續前進的正能量，促使他勢必要表現得更好。「託大家如此關注的福，現在確實是我人生中的轉捩點，這些能量會是我很大的助力，我會按照自己的步調往下走」。

這次他為台灣粉絲特別準備了中文歌「想見你」，金武烈笑稱他現在在南韓同時在拍兩部戲，假日還要照顧小孩，只能努力抽出時間練習，基本上都是在片場和車上練唱。金武烈自嘲：「大家都笑我是不是要在台灣出道了。」

而他先前曾和許光漢合作Disney+的劇集「無路可走：輪盤賭」，金武烈大讚許光漢演技驚人，「其實語言不通一起對戲很辛苦，但他用英文溝通無礙，還可以即興加戲」。金武烈透露，他自己在追劇的時候都覺得許光漢演的殺手很帥，女性工作人員也討論個不停，身旁的朋友更是頻頻向他打聽許光漢的情報，「我有把這件事轉達給他，稱讚他的演技令人印象深刻」。

金武烈說，許光漢當時承諾「如果之後來台灣，一定要請我一起喝酒吃飯」，希望能夠親自當他的台北導遊，略盡地主之誼。而許光漢當天特地把台灣特色伴手禮打包成豪華花束，為金武烈的見面會送上最大祝福。

許光漢(見圖)曾和金武烈合作劇集「無路可走：輪盤賭」。（取材自豆瓣電影）
許光漢(見圖)曾和金武烈合作劇集「無路可走：輪盤賭」。（取材自豆瓣電影）

精華 FAQ

  • 他6日在台北舉辦粉絲見面會，並接受媒體訪問。金武烈表示，從機場到飯店一路都有粉絲合照，讓他覺得像做夢一樣，也感受到台灣粉絲的熱情支持。

  • 他特別準備中文歌《想見你》獻給台灣粉絲，笑說自己在南韓同時拍2部戲，還要照顧小孩，只能利用片場和車上的零碎時間努力練唱，甚至自嘲像要在台灣出道。

  • 金武烈大讚許光漢演技驚人，還說他在劇中飾演殺手很帥，連身邊女性工作人員都很關注。兩人曾約定若他再來台灣，要一起喝酒吃飯，他也想親自當導遊。

南韓 許光漢 台大

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