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「少時」Tiffany戀愛結婚 孝淵居然是最後一個知道：有點失落

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孝淵。（本報資料照片／記者林士傑攝影）
孝淵。（本報資料照片／記者林士傑攝影）

南韓女團「少女時代」Tiffany今年2月宣布與演員卞約漢結婚，同屬「少時」成員的孝淵卻坦言．自己當初是看了節目才知道好友的戀情，還因為是最後一個得知消息的成員而有些「失落」。孝淵稱讚Tiffany與姐夫外型登對，但也笑說：「沒有好奇到會特地去問他們的約會模式。」

孝淵5日出演MBC綜藝節目「全知干預視角」，節目主持人全炫茂提到，Tiffany先前上節目時曾透露，孝淵是少女時代成員中最後得知她談戀愛的人。

對此，孝淵坦言：「我是看了節目才知道的，有點失落，為什麼我是最後一個知道的？」她也透露，自己其實完全沒有察覺Tiffany正在戀愛，「我對這種事情有點遲鈍，根本不知道她在交往。」

得知Tiffany的交往對象是卞約漢後，孝淵也直呼相當意外，「真的很驚訝，但從外型來看，兩個人真的很相配。」

至於Tiffany的戀愛故事，孝淵則笑說，自己至今仍沒聽過，「我很好奇他們到底是怎麼約會的，但也沒有好奇到會特地去問。」一句話逗笑現場。

此外，卞約漢3日登上南韓格鬥選手秋成勳的YouTube頻道，談及與Tiffany結婚後的生活。他透露，自己幾乎包辦所有家事，平時共同興趣是一起帶著愛犬散步、聊天。

卞約漢透露，自己有時還會被Tiffany責備，但他笑說：「那也很有趣。」對他而言，兩個不同的人在婚後慢慢磨合、適應彼此，本身就是新婚生活的一部分。

被問到兩人如何相識時，卞約漢笑稱：「認識得很好。」隨後透露，兩人是在工作結束後才開始接觸。他說，當時去看音樂劇演員崔載林的演出，重新認識了Tiffany，並被她深深吸引。

精華 FAQ

  • 她表示自己是看了節目才知道Tiffany在戀愛，而且還是少女時代成員中最後得知的人，因此覺得有點失落，也對自己沒有察覺感到意外。

  • 她聽到對方是卞約漢後直呼很驚訝，但也認為兩人從外型來看十分相配，並笑說自己沒有好奇到會特地去問他們的約會模式。

  • 卞約漢說自己幾乎包辦家事，兩人平時的共同興趣是帶愛犬散步和聊天；他也提到偶爾被Tiffany責備，但認為這些都是新婚磨合的一部分。

南韓 YouTube

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