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玄彬無人不識？ 南韓小學生竟當成路人

娛樂新聞組╱綜合報導
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出道邁入24年的玄彬，被南韓小學生當路人。(視頻截圖)
出道邁入24年的玄彬，被南韓小學生當路人。(視頻截圖)

南韓男神玄彬出道逾20年，憑「愛的迫降」等作品累積高知名度，沒想到近日錄製戶外綜藝「只要有空」時，竟被小學生當成路人，還被請求幫忙拍照，意外成為節目最大笑點。

綜合媒體報導，劉在錫、柳演錫主持的「只要有空」最新一集節目，邀請玄彬與新劇「韓國製造」搭檔禹棹煥作客，四人在南韓安養市用餐後步行前往下一個錄影地點，途中遇到2名小學生。孩子們先後認出劉在錫、禹棹煥及柳演錫，其中還有人認出柳演錫是「機智醫生生活」的演員，卻完全沒注意到身旁的玄彬。

更逗趣的是，其中一名男童直接將手機遞給玄彬，請他幫忙替自己與三名男星拍合照。玄彬沒有尷尬或推辭，反而大方接過手機，認真替孩子們取景拍攝。劉在錫、柳演錫見狀也忍不住提醒孩子「這位也是非常有名的演員喔」，男童卻一臉茫然，讓現場笑成一片。

柳演錫更笑稱「那位哥哥才是最有名的人耶」，節目還特別打出「出道邁入24年演員」字幕，凸顯玄彬這場意外的「知名度考驗」。

節目播出後，男童母親也在社群平台公開玄彬當天拍攝的成果照，表示原本只是帶孩子與奶奶外出吃午餐，沒想到意外留下難忘回憶。

玄彬近期正為「韓國製造」第2季宣傳，續作將於9月9日開播，劇情延續首季恩怨，白冀兌與張健榮的宿命對決也將再次展開。

玄彬。(美聯社)
玄彬。(美聯社)

第一次拍攝實境綜藝的玄彬(左)，沒被小學生認出。(視頻截圖)
第一次拍攝實境綜藝的玄彬(左)，沒被小學生認出。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他和劉在錫、柳演錫、禹棹煥一起外出時，遇到2名小學生，孩子們認得其他人卻沒認出玄彬，甚至還把手機交給他幫忙拍照。

  • 因為孩子先認出劉在錫、禹棹煥與柳演錫，卻完全忽略站在旁邊的玄彬，甚至把他當成路人請求幫忙拍合照，反差十分逗趣。

  • 節目播出後，男童母親在社群公開照片，表示留下難忘回憶；而玄彬也正替《韓國製造》第2季宣傳，該劇將於9月9日開播。

南韓 玄彬

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