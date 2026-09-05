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Blackpink成名代價：Lisa坦言「曾秘密戀愛」為舊愛寫歌被懇求1事

世界新聞網／輯
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BLACKPINK成員Lisa，資料照片。（路透）
BLACKPINK成員Lisa，資料照片。（路透）

南韓女團BLACKPINK成員Lisa透露，過去身為K-pop偶像時曾有談過幾次戀愛，但為了避免戀情影響團體，只能選擇隱瞞。她在即將推出的紀錄片《Always Lalisa》中坦言：「在K-pop文化裡，我們不能談戀愛。」

Lisa表示，K-pop偶像一旦被狗仔拍到與人交往，人氣可能受到影響，因此就算戀愛也必須低調。」

她說，「我不想讓我的感情，成為傷害BLACKPINK人氣的事情。」她說。

Lisa也在紀錄片中談到2025年專輯《Alter Ego》中的歌曲〈Dream〉。她透露，這首歌正是以其中一段秘密戀情為靈感創作，歌曲推出前，她還特別回頭向前男友取得同意。

不過，對方提出一項條件，就是不能讓粉絲認出歌曲中的「主角」是誰。Lisa笑說：「粉絲以為自己猜到了，但我不這麼認為。」

這並非BLACKPINK成員首次談到K-pop偶像的戀愛限制。今年稍早，成員Rosé（Rosé）登上Podcast節目《Call Her Daddy》時，主持人Alex Cooper談及她的感情生活，讓她一度紅了眼眶。

Rosé當時表示，自己「和其他人一樣也是普通人」，也希望能夠正常談戀愛，但對K-pop藝人而言，尤其是女偶像，這件事「就是不可能」。

精華 FAQ

  • 她表示自己身為K-pop偶像時曾談過幾次戀愛，但因擔心戀情影響BLACKPINK團體形象與人氣，只能選擇低調隱瞞，不敢公開承認。

  • Lisa透露，2025年專輯《Alter Ego》中的〈Dream〉是以她其中一段秘密戀情為靈感創作，歌曲推出前，她還特地回頭向前男友取得同意。

  • 報導指出，K-pop文化對偶像戀愛相當保守，若被狗仔拍到交往可能影響人氣；Rosé先前也曾說，尤其女偶像幾乎難以正常公開談戀愛。

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