Blackpink成名代價：Lisa坦言「曾秘密戀愛」為舊愛寫歌被懇求1事

BLACKPINK成員Lisa，資料照片。（路透）

南韓 女團BLACKPINK 成員Lisa透露，過去身為K-pop偶像時曾有談過幾次戀愛，但為了避免戀情影響團體，只能選擇隱瞞。她在即將推出的紀錄片《Always Lalisa》中坦言：「在K-pop文化裡，我們不能談戀愛。」

Lisa表示，K-pop偶像一旦被狗仔拍到與人交往，人氣可能受到影響，因此就算戀愛也必須低調。」

她說，「我不想讓我的感情，成為傷害BLACKPINK人氣的事情。」她說。

Lisa也在紀錄片中談到2025年專輯《Alter Ego》中的歌曲〈Dream〉。她透露，這首歌正是以其中一段秘密戀情為靈感創作，歌曲推出前，她還特別回頭向前男友取得同意。

不過，對方提出一項條件，就是不能讓粉絲認出歌曲中的「主角」是誰。Lisa笑說：「粉絲以為自己猜到了，但我不這麼認為。」

這並非BLACKPINK成員首次談到K-pop偶像的戀愛限制。今年稍早，成員Rosé（Rosé）登上Podcast節目《Call Her Daddy》時，主持人Alex Cooper談及她的感情生活，讓她一度紅了眼眶。

Rosé當時表示，自己「和其他人一樣也是普通人」，也希望能夠正常談戀愛，但對K-pop藝人而言，尤其是女偶像，這件事「就是不可能」。