黑色餅乾限定復活 徐若瑄揭開私下內幕
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日本團體「黑色餅乾」投身公益，重組復活登上日本節目「24小時電視49－愛拯救地球－」，徐若瑄開心說：「每次限定復活都很快樂，能見到兩位大哥也是非常開心。」
為了配合節目，他們重新編排代表作「鬪志（STAMINA）」、「時機（Timing）」，徐若瑄同時忙於電影宣傳跟錄新歌，一抵達東京就開始試裝、排舞，行程馬不停蹄，她說：「這次滿累的，幾乎都沒有睡飽。」
她表示「黑色餅乾」出道快30年了，平時都是透露社群軟體關心對方、保持聯絡，「謝謝兩位大哥總是總是一直保持樂觀和熱血，在分隔兩地、彼此都忙碌的生活裡，『黑色餅乾』是給自己最好的提醒，每次相聚、總是充滿能量，彷彿再大的困難都能渡過，謝謝『黑色餅乾』」。
黑色餅乾這次是為了配合公益性質的日本節目「24小時電視49－愛拯救地球－」而限定復活，並重新登台演出，帶給觀眾熟悉又充滿回憶的舞台表演。 徐若瑄說每次限定復活都很快樂，能見到兩位大哥也很開心；但她同時忙著電影宣傳和錄新歌，抵達東京後又立刻試裝、排舞，幾乎沒有睡飽。 徐若瑄表示黑色餅乾出道快30年，平時會透過社群軟體關心彼此、保持聯絡，也感謝兩位大哥始終樂觀熱血，讓每次相聚都像重新補充能量。
精華 FAQ
黑色餅乾這次是為了配合公益性質的日本節目「24小時電視49－愛拯救地球－」而限定復活，並重新登台演出，帶給觀眾熟悉又充滿回憶的舞台表演。
徐若瑄說每次限定復活都很快樂，能見到兩位大哥也很開心；但她同時忙著電影宣傳和錄新歌，抵達東京後又立刻試裝、排舞，幾乎沒有睡飽。
徐若瑄表示黑色餅乾出道快30年，平時會透過社群軟體關心彼此、保持聯絡，也感謝兩位大哥始終樂觀熱血，讓每次相聚都像重新補充能量。
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