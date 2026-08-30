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黑色餅乾限定復活 徐若瑄揭開私下內幕

記者林士傑／即時報導
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「黑色餅乾」南南見狂也(左起)、徐若瑄、天山合體投入公益。（威威巖娛樂提供）
「黑色餅乾」南南見狂也(左起)、徐若瑄、天山合體投入公益。（威威巖娛樂提供）

日本團體「黑色餅乾」投身公益，重組復活登上日本節目「24小時電視49－愛拯救地球－」，徐若瑄開心說：「每次限定復活都很快樂，能見到兩位大哥也是非常開心。」

為了配合節目，他們重新編排代表作「鬪志（STAMINA）」、「時機（Timing）」，徐若瑄同時忙於電影宣傳跟錄新歌，一抵達東京就開始試裝、排舞，行程馬不停蹄，她說：「這次滿累的，幾乎都沒有睡飽。」

她表示「黑色餅乾」出道快30年了，平時都是透露社群軟體關心對方、保持聯絡，「謝謝兩位大哥總是總是一直保持樂觀和熱血，在分隔兩地、彼此都忙碌的生活裡，『黑色餅乾』是給自己最好的提醒，每次相聚、總是充滿能量，彷彿再大的困難都能渡過，謝謝『黑色餅乾』」。

「黑色餅乾」南南見狂也(左起)、徐若瑄、天山賣力演出。（日本電視台提供）
「黑色餅乾」南南見狂也(左起)、徐若瑄、天山賣力演出。（日本電視台提供）

精華 FAQ

  • 黑色餅乾這次是為了配合公益性質的日本節目「24小時電視49－愛拯救地球－」而限定復活，並重新登台演出，帶給觀眾熟悉又充滿回憶的舞台表演。

  • 徐若瑄說每次限定復活都很快樂，能見到兩位大哥也很開心；但她同時忙著電影宣傳和錄新歌，抵達東京後又立刻試裝、排舞，幾乎沒有睡飽。

  • 徐若瑄表示黑色餅乾出道快30年，平時會透過社群軟體關心彼此、保持聯絡，也感謝兩位大哥始終樂觀熱血，讓每次相聚都像重新補充能量。

徐若瑄 日本

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