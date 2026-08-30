黑色餅乾限定復活 徐若瑄揭開私下內幕

「黑色餅乾」南南見狂也(左起)、徐若瑄、天山合體投入公益。（威威巖娛樂提供）

日本 團體「黑色餅乾」投身公益，重組復活登上日本節目「24小時電視49－愛拯救地球－」，徐若瑄 開心說：「每次限定復活都很快樂，能見到兩位大哥也是非常開心。」

為了配合節目，他們重新編排代表作「鬪志（STAMINA）」、「時機（Timing）」，徐若瑄同時忙於電影宣傳跟錄新歌，一抵達東京就開始試裝、排舞，行程馬不停蹄，她說：「這次滿累的，幾乎都沒有睡飽。」

她表示「黑色餅乾」出道快30年了，平時都是透露社群軟體關心對方、保持聯絡，「謝謝兩位大哥總是總是一直保持樂觀和熱血，在分隔兩地、彼此都忙碌的生活裡，『黑色餅乾』是給自己最好的提醒，每次相聚、總是充滿能量，彷彿再大的困難都能渡過，謝謝『黑色餅乾』」。

「黑色餅乾」南南見狂也(左起)、徐若瑄、天山賣力演出。（日本電視台提供）