觀影說劇／蒼井優「T恤乾了為止」熱播 點擊近3000萬次

蒼井優新劇叫好叫座。（取材自TBS Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 蒼井優主演的TBS日劇《直到T恤乾了為止》憑婚姻懸疑題材與細膩劇情走紅，串流點擊逼近3000萬次，劇中穿搭與抽菸橋段也掀起討論。

夏季日劇 「直到T恤乾了為止」熱播，由41歲的蒼井優主演，憑藉反思婚姻與人性的細膩懸疑劇情帶動收視，在串流平台更創下逼近3000萬次的累計點擊率，連劇中演員穿搭也掀起網路討論熱潮。

這部TBS電視台的日劇自上月初開播以來口碑載道，最高收視率達7.7%。劇集在串流平台TVer同樣表現亮眼，第7集公開後單周點擊率高達433萬次，刷新自身紀錄；第8集的累計點擊量已逾2980萬次。

此劇由知名編劇生方美久執筆、土井裕泰執導。故事講述兩對看似幸福的夫妻，主角瀨尾咲子（蒼井優飾）因家中洗衣機故障，前往丈夫瀨尾充（松山研一）推薦的自助洗衣店，並在這裡認識鄰居園田樹生（中島步）。沒想到，丈夫因搭乘的巴士墜橋而失蹤，樹生的妻子梓（夏帆）也在同一班巴士裡不幸罹難。咲子與樹生在相互扶持的過程中，發現彼此的伴侶似乎還隱藏著秘密。

本劇成功要素包含迎合近年受歡迎的婚姻題材，且風格更具日常懸疑感。本劇最大的亮點，是蒼井優繼2008年「料理仙姬」後，時隔18年再度擔綱電視台連續劇的主角。引起觀眾熱議的，是咲子在丈夫失蹤後，為體驗丈夫抽菸的菸味，嘗試抽菸的橋段，她在劇中表現得不太會抽菸。由於蒼井優過去曾有過抽菸新聞造成風波，讓這一幕在螢幕上的格外有話題。

該劇除了離奇曲折的劇情引人入勝，蒼井優與中島步等人在劇中的穿搭也成為社群焦點。劇中主角瀨尾咲子的造型單品，甚至成為日本網友在網路上的熱門搜尋關鍵字。