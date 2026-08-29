暌違18月… 金秀賢甩官司全面復出 9月登TMA頒獎典禮

金秀賢有望全面復出。（取材自Instagram）

韓流男神金秀賢 在經歷長達一年多的風波後，終於迎來全面復出的曙光。根據「文化日報」、「Money Today」等韓媒綜合報導，「2026 TMA音樂頒獎典禮」主辦單位正式證實，金秀賢將以頒獎嘉賓身分出席9月19日在釜山亞細亞德主體育場舉辦的盛會。這將是他暌違18個月再次於南韓 本土的公開活動亮相，也象徵著他正式宣告重回演藝圈大眾視線。

據「噓！星聞」報導，金秀賢因遭爆料涉入與已故金賽綸 相關的未成年交往爭議，陷入輿論風暴，演藝事業一度停擺。然而隨著司法調查結束，警方證實相關指控罪證不足、不予移送，確認其無罪；而當初公開聲稱擁有相關語音與訊息的YouTube頻道「橫豎研究所」負責人，也被檢方認定使用AI偽造與變造資料而遭起訴，市場與公眾輿論也隨之出現正面反轉，為他的演藝之路掃除障礙。

金秀賢近月已率先透過海外行程試水溫，包含赴菲律賓拍攝知名時尚品牌廣告，以及受邀擔任印尼大型電視台RCTI的37周年台慶直播嘉賓，展現依舊高企的跨國影響力。接下來除了9月的TMA頒獎典禮外，他還預計於10月前往馬尼拉舉辦大規模粉絲見面會。隨著各項演藝工作陸續敲定，金秀賢全面重返演藝高峰的步伐正迅速加快。