「奧德賽」看到睡… 韓星高賢廷曬高級影廳「熟睡照」挨批

韓星高賢廷自爆在頂級影廳看「奧德賽」看到睡著。（取材自Instagram）

憑藉經典韓劇 「沙漏」奠定圈內地位的55歲南韓 演員高賢廷近日在社群發文透露，自己興致勃勃前往戲院朝聖「奧德賽」（The Odyssey），沒想到因為前夜失眠 體力不支，電影才演到一半就失去記憶。她不僅大方坦承自己全程夢遊，還附上一張身穿皮衣、戴著眼鏡，在頂級影廳奢華雙人床上睡得相當安穩的照片，並打趣地招募同好，希望能找人陪她再看一次。

韓星高賢廷自爆在頂級影廳看「奧德賽」看到睡著。（取材自Instagram）

據「噓！星聞」報導，這張本在自嘲的日常生活照，上傳後卻意外掀起一場輿論風暴。外界發現，高賢廷造訪的是每套雙人套票高達10萬韓元（約72.6美元）的頂級Tempur Cinema名床影廳，主打頂級紓壓的環境，結果讓高賢廷舒適到睡著了。有部分網友與影評人質疑，高賢廷身為演藝圈內資深演員，理應深知一部電影背後凝聚了導演、演員與龐大劇組的無數心血，公然曬出「沉睡認證照」，無異於在公開場合踩踏同行的創作成果，甚至被解讀為暗示該片極度乏味，極不恰當。

但也另一派支持者為她發聲，認為外界過度放大檢索，表示既然消費者已全額支付昂貴票價，在不打擾他人的前提下享受觀影時光，即便只是閉目養神，這也完全是個人選擇，只要沒有大呼干擾到別人，實在無需扣上「無禮」的大帽子，且高賢廷喊話想找人陪她再看一次，顯然並非對作品不敬。

高賢廷是南韓影壇與電視圈公認的實力派演員，早年因演出「沙漏」受到矚目，之後憑「善德女王」、「Dear My Friends」等作品奠定演技派地位，近年也持續挑戰不同類型角色。這次因「睡著事件」意外登上話題，再度展現她一舉一動都能引發關注的高人氣。