當年「天國的階梯」朴信惠挨30巴掌 李輝香曝愧疚23年

童星出身的朴信惠當年曾參演「天國的階梯」，因掌摑戲被打了30多下。（取材自Instagram）

南韓 資深女星李輝香近日談起經典韓劇 「天國的階梯」拍攝往事，意外揭開與朴信惠的一段幕後故事。2003年拍攝「天國的階梯」時，年僅14歲的朴信惠飾演童年角色，李輝香則首度挑戰反派。沒想到一場掌摑戲因李輝香太過投入，讓朴信惠實際挨了30多下，事隔23年，她至今仍對此感到抱歉。

據「噓！星聞」報導，李輝香日前登上YouTube節目「林河龍Show」，回憶自己演藝生涯中的經典角色。她透露，「天國的階梯」是自己2003年首次挑戰反派角色，當時與崔智友、權相佑、申鉉濬等演員合作，拍攝過程讓她相當投入。

談到劇中童星朴信惠時，李輝香立刻想起當年拍攝掌摑戲的經歷。她坦言，自己當時因為太過投入角色，不小心真的用力打了朴信惠，直到拍攝結束後才注意到對方的臉已經紅了。

被問到當時究竟打了朴信惠幾下，李輝香表示自己根本記不得，因為拍攝現場十分忙亂，只記得事後不斷抱著朴信惠說「對不起」。她也坦言，當時除了道歉之外，自己真的不知道還能說什麼，「不是說沒事就沒事，到底有多痛啊？」即使多年過去，如今只要成年後的朴信惠與她碰面，這份歉意仍沒有消失。

事實上，朴信惠過去也曾親自談過這場經典掌摑戲。她2020年出演綜藝節目時透露，當時劇本原本只寫了4下，但因為同一場戲必須拍攝全景、近景等不同畫面，因此實際拍攝時需要反覆重來，最後總共被打了30多下。不過，朴信惠當時年紀還小，並沒有因此覺得特別委屈。她回憶當時拍戲的心情，反而認為整個過程很有趣，也知道李輝香事後一直對自己感到抱歉。

這段往事到了多年後依舊受到關注。2026年1月，朴信惠再次談到「天國的階梯」掌摑戲時表示，每當相關影片重新受到討論，她都會擔心李輝香老師看到後心裡不舒服；而朴信惠也坦率承認「確實被打了很多下」，並透露自己的母親直到現在仍然不忍心觀看那段畫面。

對李輝香而言，「天國的階梯」不只是她演藝生涯的重要作品，也是她首次挑戰反派角色的代表作。她回憶當年拍攝時直呼「真的很開心」，因為身邊合作的演員都非常好，自己也因此全心投入角色。沒想到，一場掌摑戲卻成為她多年來始終放不下的回憶。雖然戲劇拍攝已經過去23年，李輝香如今再提起這段往事，仍會心疼當時年紀還小的朴信惠。

而朴信惠多年後也沒有責怪前輩，反而擔心相關影片再次曝光時，會讓李輝香感到自責。兩人的一段拍戲往事，也因此在多年後再次成為韓劇迷討論焦點。