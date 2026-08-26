日劇「急診室醫生」暌違13年回歸 江口洋介、松嶋菜菜子再合體

江口洋介與松嶋菜菜子時隔16年再度演出「急診室醫生」。(摘自富士電視台)

AI摘要 文章摘要整理： 《急診室醫生》將於10月回歸第6季，江口洋介與松嶋菜菜子再度合體，並以醫師改革與醫療現場新課題為主軸，描寫急救醫師在變動時代中的奮鬥。

日本 富士電視台經典醫療劇「急診室醫生」確定回歸！時隔13年推出第6季，並將於今年10月播出。這次更找回江口洋介與松嶋菜菜子雙主演，兩人繼2010年特別篇後，暌違16年再度以劇中角色站在鏡頭前，讓不少日劇 迷相當期待。

「急診室醫生」自1999年開播，以急救中心為舞台，描寫孤高天才急救醫師進藤一生（江口洋介），以及過去曾在進藤麾下學習、後來成為資深急救醫師的小島楓（松嶋菜菜子），共同面對生死關頭的醫療現場。系列至今已播出5季連續劇及5部特別篇，在日本醫療劇中具有相當高的人氣。

暌違13年的第6季，故事將聚焦現代醫療現場面臨的全新問題。2024年4月日本實施醫師「工作方式改革」新制度後，醫師加班時間受到限制，但醫療院所仍面臨人力不足及預算有限等困境，新一季將以此為背景，探討「工作方式改革」、「世代差異」、「下一代成長」及「生命選擇」等議題。製作團隊表示，時代不斷改變，如今就連專心面對眼前患者都變得更加困難，第6季將描繪急救醫師們在劇烈變動的醫療環境中，一邊摸索、一邊努力拯救生命的身影。

江口洋介談到再度回歸「急診室醫生」表示，雖然距離上次演出已經過了很長一段時間，但反而讓他感到相當新鮮，「我很期待這次會變成什麼樣的電視劇。」松嶋菜菜子也透露，每一季都有不同主題，因此得知新作即將製作時，便相當期待「這次會探討什麼議題」。

而這次兩人再次穿上劇中的醫療服，江口洋介表示，一穿上醫療服就有種「又要開始了」的感覺，心情也隨之緊繃起來。他也期待兩人經過多年各自演出不同角色後，再度合作會擦出什麼樣的火花。

松嶋菜菜子則透露，小島楓的身分與過去已經有所不同，角色經歷多年成長，如今也已經進入資深醫師階段，因此與進藤一生的關係也會產生變化。她笑說，這次或許會嘗試用「比較輕鬆的感覺」與進藤互動。

聽到這番話，江口洋介忍不住驚訝反問：「妳是這樣想的嗎？」他也笑著表示，過去的進藤一向冷靜，對身邊的人也相當嚴格，因此經過這麼多年後，自己也會思考這個角色究竟能以多麼輕鬆的方式與他人相處。

談到這部作品對自己的意義，江口洋介表示，「急診室醫生」描寫的是需要在瞬間做出判斷的急救醫療現場，因此第一季開拍時就讓他感覺「這是一部很特別的電視劇」。他認為，世界各地都有醫療劇，但共同核心都是「如何面對患者」以及「如何面對生命」，也正因如此，作品才能帶給觀眾感動與希望。「離開這麼長一段時間後，我反而更加強烈地感受到這件事。」

松嶋菜菜子則表示，第一季的小島楓還是一名會與進藤發生衝突的實習醫師，如今來到第6季，不只自己累積了演員生涯，劇中角色也已經歷過醫局長等職位，身分與立場都有明顯改變，「這是一部能讓我感受到自己和角色一起成長、一起變化的作品。」

對於重新投入拍攝，江口洋介表示，由於距離上次出演已經過了很長時間，因此會抱持著「像拍一部全新作品」的心情，「工作人員和演員陣容也有所不同，我很期待2026年版本全新的『急診室醫生』。」

松嶋菜菜子也透露，雖然進藤依舊是自己的前輩，但如今的楓已經成為經驗豐富的醫師，因此她會思考一個更加成熟、從容的楓，究竟會如何面對進藤，「兩人的關係應該也會有所變化。」

談到新一季想傳達給觀眾的內容，江口洋介表示，除了醫療本身面臨的問題之外，劇中也會描寫現今日本社會面對的各種課題，以及不同背景的患者。他希望透過醫師們在現場奮鬥、與患者面對生命的過程，為觀眾帶來一絲希望。松嶋菜菜子則表示，隨著醫療器材持續進步，她在此次彩排過程中也重新認識現代醫療現場，對許多變化感到驚訝，希望能透過戲劇將如今醫療現場的真實樣貌呈現給觀眾。

「急診室醫生」第6季將於10月12日晚間9點「月9」時段首播，首集加長15分鐘。官方表示，1999年開播至今，作品始終描寫站在生死第一線、努力拯救患者的急救醫師。如今時代快速變遷，就連單純面對眼前患者都變得越來越困難，新一季將呈現醫師們在現代醫療環境中持續掙扎、奮鬥的身影。

官方也以「即使失敗1萬次，第1萬零1次或許就會有所改變」形容進藤一生與小島楓的不屈精神。時隔13年後，兩人將再次踏上急救現場，也向所有每天在醫療第一線奮鬥的人員致敬。