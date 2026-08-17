「名偵探柯南」連載32年要完結了 青山剛昌：最終回已畫好

「名偵探柯南」 劇照。(本報資料照片／普威爾提供)

日本 經典動漫「名偵探柯南」作者青山剛昌近日受訪時透露，作品的「最終回分鏡稿」早已完成，當被問到是否願意公開時，更笑著說「想看嗎？」。

「名偵探柯南」從1994年開始連載，改編動畫於1996年播出無論是情節還是案件也大獲好評，至今已成為日本國民級長壽動漫。

青山剛昌日前登上日本電視台「24小時電視49」的事前節目，主持人CHANMINA與京本大我前往他的工作室進行專訪。CHANMINA自十多歲接觸「名偵探柯南」後便成為忠實粉絲，甚至形容「DNA裡都融入了名偵探柯南」；京本大我則持有高難度的「名偵探柯南檢定一級」，是公認的鐵粉。

CHANMINA問青山，創作「柯南」之初是否預料作品會受到如此長久的喜愛。青山坦言：「沒有，完全沒有。我當時覺得應該很快就會完結吧。」他表示，直到作品首次推出電影版時，才第一次真切感受到「原來這麼受喜愛」。

談到作品如今長年播出，青山笑說：「現在可是每周都在播（笑）。」他也透露，曾與「ONE PIECE」作者尾田榮一郎聊過，兩人都覺得「每周自己畫的漫畫都變成動畫的，只有我們吧」。

節目中，CHANMINA進一步透露自己是「從結局開始思考」的類型，甚至會思考退休，並問青山是否也有類似規畫。沒想到青山直接回答：「最終回的分鏡稿已經寫好了。想看嗎？（笑）」證實「名偵探柯南」的最終回內容確實早已完成。

CHANMINA聞言立刻興奮地追問「可以嗎？」京本大我則忍不住吐槽：「一般人不會順著這個話題接下去啦！」青山見狀則露出調皮笑容，回應：「很有趣喔。」青山這番話也讓「柯南」最終結局再次引發粉絲關注。