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日音樂祭忘情嗨跳 Jennie疑「露點走光」引熱議 鐵粉護航

記者李姿瑩／綜合報導
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Jennie跳躍幅度過大導致衣服位移。（取材自微博）
Jennie跳躍幅度過大導致衣服位移。（取材自微博）

BLACKPINK成員Jennie登上日本指標性夏日音樂祭「SUMMER SONIC 2026」東京場舞台，帶來充滿活力的演出，吸引大批樂迷與粉絲到場朝聖。她當天換上多套造型，其中一套以白色內搭搭配牛仔連身裙，俐落又帶有性感氣息，不過隨著唱跳動作幅度加大，疑似導致胸前走光，引發網友討論。

從現場流出的影片可見，Jennie在舞台上大幅度跳躍、移動時，白色內搭受到動作影響而產生位移，胸前一度出現深色陰影，也讓部分網友猜測是否發生服裝走光情況，相關討論隨後在X平台引發熱議。

不少網友留言關心Jennie的舞台安全，有人表示「嗯…果然Jennie還是很大膽…」，也有人留言提醒「希望歐膩(韓語，姐姐)保護好自己」，認為歌手在進行高強度唱跳表演時，仍應留意服裝是否固定妥當。部分粉絲也抗議，直指Jennie今年已經多次陷入走光爭議，不懂為何公司的團隊要讓藝人穿這麼危險的衣服。

不過，也有粉絲認為，Jennie登上大型音樂祭舞台前，應已做好相關防護措施，影片中的畫面也可能只是陰影，未必代表真的發生走光狀況，因此呼籲外界不要過度解讀。

精華 FAQ

  • 她是在日本指標性夏日音樂祭「SUMMER SONIC 2026」東京場登台演出時，被現場流出影片拍到疑似胸前走光的畫面，因而引發網友討論。

  • 畫面顯示Jennie在大幅跳躍和移動時，白色內搭似乎受到動作影響而位移，胸前一度出現深色陰影，因此被部分網友猜測可能發生服裝走光。

  • 部分粉絲認為公司應替藝人做好服裝防護，避免高強度表演中再度出現走光爭議；也有人主張可能只是拍攝角度或陰影，呼籲外界不要過度解讀。

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