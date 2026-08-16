「親日家族」風波未平 韓女星傳拍戲到一半痛哭

賀營(右)與丁海寅主演的「我的荒糖戀愛」播出中。（取材自Instagram）

南韓 演員賀營近日因曾祖父安相浩的親日爭議陷入風波，韓媒報導，她目前仍在拍攝預計明年播出的SBS新劇「勝訴有希望」，但據傳在拍攝期間突然落淚、情緒難以平復，一度暫停拍攝。

韓媒「News1」16日稱，賀營的曾祖父親日相關爭議自8月10日開始受到關注，巧合的是，11日正是賀營生日。原本「勝訴有希望」劇組要在片場準備蛋糕為她慶生，但因曾祖父爭議迅速擴大，最後未舉行特別慶祝活動，低調度過生日。

儘管家族親日風波引發討論，但賀營出演「勝訴有希望」並沒有變化。該劇拍攝已進入尾聲，最快約三周內完成，因此賀營退出劇組的可能性並不高。

這場爭議源自賀營為了宣傳新劇「我的荒糖戀愛」，在節目透露自己的曾祖父「在漢陽開設第一間西式醫院，還曾為高宗皇帝看診」。節目播出後，網路開始猜測她所指的曾祖父就是安相浩。

安相浩曾赴日本東京學習西洋醫學，被認為是南韓最早開設西式醫院的醫師之一，也曾參與王室醫療。據報導，1919年高宗病倒時，安相浩曾與日本醫師一同為高宗診治。

不過，安相浩過去也因親日言行受到爭議。1918年「每日申報」一篇報導曾刊載安相浩與日本妻子結婚後的言論，其中包括「我和日本人完全一樣，現在連一件朝鮮服都沒有，也不能吃辣」等內容，相關言論近年再次受到關注，引發親日爭議。

隨著事件延燒，賀營表示，自己也是透過此次事件才知道曾祖父涉及親日相關爭議，並對此向外界表達歉意。