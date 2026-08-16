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觀影說劇／志田未來連9季演出日劇 「操縱裁決的律師」鬥智GACKT

娛樂新聞組╱綜合報導
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志田未來(右)與GACKT(左)主演月9日劇「色詭計：操縱裁決的律師」。(取材自...
志田未來(右)與GACKT(左)主演月9日劇「色詭計：操縱裁決的律師」。(取材自Instagram)

日本女星志田未來再傳新作，將與GACKT主演夏季月9日劇「黑色詭計：操縱裁決的律師」，她在劇中飾演大型律師事務所菁英律師麻生緣，並創下連續9季演出日劇的紀錄，持續展現高曝光度與穩定的戲劇產量。

噓！星聞報導，「黑色詭計：操縱裁決的律師」以法律攻防為主軸，GACKT飾演同時具備王牌律師與一級建築師身分的浦真鷲直人。他擅長利用捏造的「謊言」揭開真相，為拯救遭受不公待遇的委託人，甚至不惜偽造證據、誘導證詞及設局對付檢察官，是一名亦正亦邪的「黑暗英雄」。

劇情中，浦真鷲以法律、資訊、心理與輿論等手段布局，將敵人一步步引入陷阱；特殊的建築師背景，也讓他能從建築物與設計圖中找出案件關鍵。志田未來飾演的麻生緣則恰好相反，她厭惡謊言與鑽法律漏洞，堅持以正規法律程序追求正義。

兩人雖然理念與作風截然不同，卻同樣以拯救委託人為目標。劇中麻生甚至奉上司之命監視浦真鷲，最終卻逐漸認同他的能力與信念。兩名律師一明一暗，在不同立場下並肩揭開案件真相。

隨著志田未來、GACKT展開的一場場鬥智攻防，劇集也將透過一次次大逆轉，呈現法律與正義之間的灰色地帶。

值得注意的是，劇集也將AI與深偽影像等現代議題融入故事。當偽造照片、影片足以讓無辜者背負莫須有罪名，浦真鷲選擇以更極端的方式拆穿虛假真相，探討「誰才有資格定義真相」的問題。

精華 FAQ

  • 她將與GACKT共同主演夏季月9日劇，飾演大型律師事務所的菁英律師麻生緣。這個角色堅持正規法律程序，與男主角形成鮮明對比。

  • GACKT飾演的浦真鷲直人同時是王牌律師與一級建築師，會利用偽證、誘導證詞與設局對抗檢察官。他以極端手段追求正義，因此被稱為亦正亦邪的黑暗英雄。

  • 劇集把AI與深偽影像納入主線，描寫偽造照片和影片如何讓無辜者背上罪名，並進一步探討在真假難辨的時代裡，究竟誰有資格定義真相。

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