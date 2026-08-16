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CNBLUE鄭容和台北賣萌 跳震胸舞翻車討饒

記者李姿瑩╱綜合報導
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38--鄭容和賣力與台北粉絲互動。(記者林士傑／攝影)
38--鄭容和賣力與台北粉絲互動。(記者林士傑／攝影)

CNBLUE主唱鄭容和在台北粉絲見面會上，除了準備「Pain Healer」、「Love Me Baby Love Me」等5首歌曲，也安排各種互動內容，從親手做料理、撒嬌、釜山方言情話、中文繞口令到跳「震胸舞」，努力賣萌與粉絲近距離互動。

鄭容和開場特別以台語「哩呷飽袂」(你吃飽沒)向粉絲打招呼，因為正值用餐時段，他親自製作拌涼麵，還加碼簽名圍裙送給抽中的幸運粉絲。等粉絲吃飽後，鄭容和玩起「驚爆九宮格」，展現投球英姿，沒想到抽到ATEEZ「BAD」震胸舞蹈挑戰，讓他在台上進退兩難。

鄭容和聽著音樂節奏，擺出震胸舞的舞蹈動作，但他明顯不會跳，只震了兩下就放棄。主持人有些錯愕，鼓勵鄭容和再跳一次，鄭容和有些不情願但還是配合完成任務，因為自知跳得不好，他忍不住用雙手掩面。他後來發現不管自己把球投到什麼方向，螢幕上的九宮格都不會如他所願，乾脆大力暴投，任由主辦單位擺布。

幸好後續的挑戰都讓鄭容和可以盡情耍帥，像是猜歌、釜山方言情話等，連秀私人照片，鄭容和也把握機會展現健身成果，透過照片放送背肌，並挽起袖子讓粉絲都能感受他健壯的前臂肌肉線條。

見面會尾聲，鄭容和在「Would you marry me」的歌聲中，走下舞台走入觀眾席。他一口氣爬上4樓，喘到上氣不接下氣，但還是沒忘記要繼續和粉絲擊掌，其中一名幸運男粉獲得鄭容和青睞，鄭容和直接貼著他坐下，勾肩搭背開心高歌，成為全場粉絲最羨慕的對象。

精華 FAQ

  • 他除了演唱5首歌曲，還安排親手做料理、撒嬌、釜山方言情話、中文繞口令與遊戲互動，並在現場展現賣萌和耍帥，努力和粉絲保持近距離交流。

  • 因為他在九宮格抽到ATEEZ〈BAD〉震胸舞挑戰，但明顯不熟悉舞步，只跳了兩下就放棄，還被主持人鼓勵重來，只能勉強配合並用雙手掩面。

  • 他走下舞台進入觀眾席，爬上4樓後仍持續擊掌與高歌，最後還貼著一名幸運男粉坐下勾肩搭背，讓對方成為全場最羨慕的焦點。

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