CNBLUE鄭容和台北賣萌 跳震胸舞翻車討饒

38--鄭容和賣力與台北粉絲互動。(記者林士傑／攝影)

CNBLUE主唱鄭容和在台北粉絲見面會上，除了準備「Pain Healer」、「Love Me Baby Love Me」等5首歌曲，也安排各種互動內容，從親手做料理、撒嬌、釜山方言情話、中文繞口令到跳「震胸舞」，努力賣萌與粉絲近距離互動。

鄭容和開場特別以台語「哩呷飽袂」(你吃飽沒)向粉絲打招呼，因為正值用餐時段，他親自製作拌涼麵，還加碼簽名圍裙送給抽中的幸運粉絲。等粉絲吃飽後，鄭容和玩起「驚爆九宮格」，展現投球英姿，沒想到抽到ATEEZ「BAD」震胸舞蹈挑戰，讓他在台上進退兩難。

鄭容和聽著音樂節奏，擺出震胸舞的舞蹈動作，但他明顯不會跳，只震了兩下就放棄。主持人有些錯愕，鼓勵鄭容和再跳一次，鄭容和有些不情願但還是配合完成任務，因為自知跳得不好，他忍不住用雙手掩面。他後來發現不管自己把球投到什麼方向，螢幕上的九宮格都不會如他所願，乾脆大力暴投，任由主辦單位擺布。

幸好後續的挑戰都讓鄭容和可以盡情耍帥，像是猜歌、釜山方言情話等，連秀私人照片，鄭容和也把握機會展現健身成果，透過照片放送背肌，並挽起袖子讓粉絲都能感受他健壯的前臂肌肉線條。

見面會尾聲，鄭容和在「Would you marry me」的歌聲中，走下舞台走入觀眾席。他一口氣爬上4樓，喘到上氣不接下氣，但還是沒忘記要繼續和粉絲擊掌，其中一名幸運男粉獲得鄭容和青睞，鄭容和直接貼著他坐下，勾肩搭背開心高歌，成為全場粉絲最羨慕的對象。