不倫戀11年 南韓「最強小三」金珉禧封后 刷新紀錄
第79屆瑞士洛迦諾國際電影節15日公布得獎名單，44歲南韓影后金珉禧（常譯為金敏喜）憑藉洪尚秀執導的新片「無處安放我的雙眼」，榮獲最佳表演獎，不僅相隔兩年二度摘下洛迦諾影后，更成為南韓影史首位累積三座國際A類電影節表演獎的女演員，再度寫下新紀錄。
「無處安放我的雙眼」本屆成績亮眼，除了金珉禧奪得最佳表演獎外，洪尚秀也抱回最佳導演獎，電影另獲普世評審團獎，一舉橫掃三項大獎，成為本屆最大贏家之一。
金珉禧曾於2024年憑藉「在溪邊」獲得洛迦諾最佳表演獎，如今再度以洪尚秀作品封后，不僅完成個人在洛迦諾影展「二封」，更成為洛迦諾影史首位兩度獲得最佳表演獎的亞洲女演員。
若再加上2017年憑「獨自在夜晚的海邊」勇奪柏林影展最佳女演員銀熊獎，金珉禧目前已累積三座國際A類電影節表演獎，成為南韓影史第一人，也是亞洲第二位達成此紀錄的女演員，國際影壇地位再攀高峰。
除了獲獎備受矚目，金珉禧與65歲導演洪尚秀的感情生活同樣引發外界關注。兩人自2015年合作後傳出戀情，至今交往逾11年，洪尚秀因婚姻問題一路備受爭議。兩人於去年4月迎來兒子誕生，本屆洛迦諾影展也是金珉禧產後首度公開露面。
日前兩人一同出席新片記者會時，更帶著兒子同行，寶寶雖坐在台下嬰兒車內未登台，但洪尚秀與金珉禧不時望向孩子，互動溫馨，一家三口首度公開同框的畫面也成為本屆影展另一大話題。
她憑洪尚秀執導的新片《無處安放我的雙眼》獲得最佳表演獎，這是她相隔2年再次在洛迦諾封后，也讓她刷新個人在該影展的紀錄。 因為她已累積3座國際A類電影節表演獎，包含柏林影展銀熊獎與2次洛迦諾最佳表演獎，成為南韓影史首位達成此成就的女演員。 兩人自2015年合作後傳出戀情，交往已逾11年，且去年4月迎來兒子。這次金珉禧產後首度公開露面，三人同框畫面也引發熱議。
精華 FAQ
她憑洪尚秀執導的新片《無處安放我的雙眼》獲得最佳表演獎，這是她相隔2年再次在洛迦諾封后，也讓她刷新個人在該影展的紀錄。
因為她已累積3座國際A類電影節表演獎，包含柏林影展銀熊獎與2次洛迦諾最佳表演獎，成為南韓影史首位達成此成就的女演員。
兩人自2015年合作後傳出戀情，交往已逾11年，且去年4月迎來兒子。這次金珉禧產後首度公開露面，三人同框畫面也引發熱議。
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