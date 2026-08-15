不倫戀11年 南韓「最強小三」金珉禧封后 刷新紀錄

金珉禧和洪尚秀以「無處安放我的雙眼」獲得影后和最佳導演肯定。(歐新社)

第79屆瑞士洛迦諾國際電影節15日公布得獎名單，44歲南韓 影后金珉禧（常譯為金敏喜）憑藉洪尚秀執導的新片「無處安放我的雙眼」，榮獲最佳表演獎，不僅相隔兩年二度摘下洛迦諾影后，更成為南韓影史首位累積三座國際A類電影節表演獎的女演員，再度寫下新紀錄。

「無處安放我的雙眼」本屆成績亮眼，除了金珉禧奪得最佳表演獎外，洪尚秀也抱回最佳導演獎，電影另獲普世評審團獎，一舉橫掃三項大獎，成為本屆最大贏家之一。

金珉禧曾於2024年憑藉「在溪邊」獲得洛迦諾最佳表演獎，如今再度以洪尚秀作品封后，不僅完成個人在洛迦諾影展「二封」，更成為洛迦諾影史首位兩度獲得最佳表演獎的亞洲女演員。

若再加上2017年憑「獨自在夜晚的海邊」勇奪柏林影展最佳女演員銀熊獎，金珉禧目前已累積三座國際A類電影節表演獎，成為南韓影史第一人，也是亞洲第二位達成此紀錄的女演員，國際影壇地位再攀高峰。

除了獲獎備受矚目，金珉禧與65歲導演洪尚秀的感情生活同樣引發外界關注。兩人自2015年合作後傳出戀情，至今交往逾11年，洪尚秀因婚姻問題一路備受爭議。兩人於去年4月迎來兒子誕生，本屆洛迦諾影展也是金珉禧產後首度公開露面。

日前兩人一同出席新片記者會時，更帶著兒子同行，寶寶雖坐在台下嬰兒車內未登台，但洪尚秀與金珉禧不時望向孩子，互動溫馨，一家三口首度公開同框的畫面也成為本屆影展另一大話題。

金珉禧以「無處安放我的雙眼」2度獲頒瑞士洛迦諾國際電影節影后。(歐新社)