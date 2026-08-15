韓國迎光復節 演員賀營陷入曾祖父為親日派爭議

賀營在個人社群媒體上傳親筆道歉文。(圖／摘自Instagram)

韓國演員賀營近日自曝出身4代醫師家庭，隨後被爆出曾祖父安商浩為親日派人士。引發爭議後，賀營發布親筆信道歉。歷史研究團體「民族問題研究所」表示，賀營應謙虛反省。

今天是韓國光復節第81週年。根據韓聯社報導，近日主演「我的荒糖戀愛」的33歲女演員賀營（安賀營），在7日的綜藝節目「屋塔房的問題兒童」中，透露自己出身連續4代從醫的家庭。其後，賀營的曾祖父被爆出是在日治時期擔任醫師的安商浩，且疑似為親日派。

對此，賀營12日在個人社群媒體 上傳親筆道歉文，表示「我會嚴肅看待這些過錯，身為後代由衷致歉，在光復節即將到來之際，因我的不足引發爭議，更讓我深感歉疚」。

賀營也表示，「令人慚愧的是，我在如此無知的情況下，曾在許多場合把曾祖父的故事當成家族的驕傲提起。以這次事件為契機，我親自查找相關資料，過程中才得知曾祖父的親日行徑」。

她強調，會對自己沒有充分了解這段傷痛歷史，就輕率談及家族歷史一事「深刻反省」。

歷史研究團體「民族問題研究所」昨天發聲明表示，這次爭議的本質在於，賀營對祖先曾與殖民統治政權合作的經歷，缺乏最基本的歷史省思便發表言論，因而傷害大眾，「是缺乏歷史認知與省思的問題」。

民族問題研究所強調，「（賀營）應先對未經省思便美化祖先的過錯，或未加批判便接受、引用相關內容的態度，進行謙虛的反省」。