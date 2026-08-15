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不倫11年… 韓「最強小三」金珉禧產後攜子 1家3口高調現身

記者陳穎／綜合報導
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洪尚秀(左)和金珉禧(右)一同出席瑞士洛迦諾國際電影節，寶寶並未登上舞台，而是安...
洪尚秀(左)和金珉禧(右)一同出席瑞士洛迦諾國際電影節，寶寶並未登上舞台，而是安坐在台下嬰兒車內。(歐新社)

44歲南韓影后金珉禧（常譯為金敏喜）和65歲名導洪尚秀不倫戀長達11年，兩人更在去年4月生下兒子。金珉禧產後首度公開露面，與洪尚秀一同現身第79屆瑞士洛迦諾國際電影節（Locarno Film Festival），出席新片「無處安放我的雙眼」記者會。兩人不僅甜蜜出席還帶著兒子同行，成為全場焦點。

據現場畫面，寶寶並未登上舞台，而是安坐在台下嬰兒車內。記者會進行期間，洪尚秀多次望向兒子所在位置，金珉禧也不時低頭關心寶寶，一家三口雖未同框登台，互動仍流露濃濃親情。

金珉禧身穿藍色套裝現身，產後狀態輕鬆自然。她分享升格母親後的心境轉變，也談到帶著孩子投入拍攝工作的經驗。此次入圍主競賽的新片「無處安放我的雙眼」，由洪尚秀一人包辦導演、編劇、攝影、剪輯及配樂，金珉禧除了擔綱主演，也兼任製片主任。劇組透露，電影在濟州島拍攝，停留10天，實際拍攝僅花6天完成。

金珉禧與洪尚秀自2016年公開戀情以來，因男方尚未結束婚姻而備受外界關注。洪尚秀1985年與妻子結婚，至今仍未完成離婚程序。過去他曾提出離婚訴訟，但法院認定他是婚姻破裂的主要過失方，駁回其請求，因此雙方婚姻關係仍持續至今。

由於洪尚秀在法律上仍是已婚身分，兩人的孩子相關法律身分也再次引發南韓網友討論。對於一家三口高調現身影展，網路評價兩極，有人批評兩人帶著孩子公開亮相不妥，也有人認為金珉禧多年來淡出演藝圈商業活動，仍選擇陪伴洪常秀創作，如今一家三口同框，展現了兩人對這段關係的堅持。

精華 FAQ

  • 她是在第79屆瑞士洛迦諾國際電影節現身，與洪尚秀一同出席新片《無處安放我的雙眼》記者會，並帶著兒子同行，成為媒體與現場觀眾的焦點。

  • 寶寶沒有登台，而是坐在台下嬰兒車內；洪尚秀在記者會中多次望向兒子，金珉禧也不時低頭關心，雖未同框登台，仍流露出明顯的親子互動。

  • 因洪尚秀與前妻的離婚程序至今未完成，法律上仍是已婚身分，外界也因此討論孩子的法律地位；對於帶孩子高調現身，網路評價呈現兩極。

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