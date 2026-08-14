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定延出走後… TWICE彩瑛也單飛 宣布告別14年東家JYP

記者梅衍儂／綜合報導
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韓團TWICE彩瑛也宣布離開JYP。（取材自Instagram）
韓團TWICE彩瑛也宣布離開JYP。（取材自Instagram）

韓團TWICE近期正值團體續約與否的敏感時刻，短短幾天內，接連傳出多名成員可能「出走」的消息，其成員彩瑛突然透過社群發文，宣布將展開屬於自己的音樂活動，同時特別強調：「TWICE的活動也會一如既往地繼續下去。」

繼定延開第一槍宣布離開合作長達10年的JYP娛樂後，成員彩瑛也正式宣布出走。彩瑛以手寫信表示，一直希望能親自向一直陪伴在身邊的ONCE告知這項消息。她透露，未來希望在屬於自己的「LIL FANTASY」世界裡，創造屬於自己的音樂活動，開啟不同於過去的新篇章。

回顧與TWICE走過的14年，彩瑛也特別向JYP娛樂以及團隊表達感謝，「想向14年間支持並相信像野馬般的我的JYP公司人員和TWICE團隊傳達感謝」，她也向一路陪伴、在身邊給予支持與力量的成員們道謝，並表示自己能夠獲得如此多的愛，是因為身為TWICE成員一路走來所累積的時間與回憶。

彩瑛也談到：「請大家今後也繼續守護我，我愛你們。」在TWICE未來動向備受矚目的此刻，這番話也被視為她對粉絲的一次安心喊話。

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