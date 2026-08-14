觀影說劇╱「超人力霸王」60年超狂紀錄片 國際5大師集結

是枝裕和擔任「超人力霸王．起源」企畫。（圖／甲上娛樂提供）

日本 傳奇經典「超人力霸王」喜迎問世60周年，推出備受矚目的紀念紀錄片「超人力霸王．起源」，公開正式海報與前導預告。最大亮點莫過於邀請坎城影展 金棕櫚名導是枝裕和擔任企畫。更號召奧斯卡名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、遊戲界鬼才小島秀夫、「新世紀福音戰士」系列動畫巨擘庵野秀明及「正宗哥吉拉」導演樋口真嗣等國際級大師跨界夢幻集結。

作為日本電視史上的畫時代里程碑，「超人力霸王」自1966年首播以來即創下42.8% 的最高收視率，掀起席捲全日本的社會現象，60年來，這尊紅銀相間的光之巨人，不僅是無數人心中的英雄，更跨越世代與國界，成為許多影視與藝術創作者的創作原點。

坎城金棕櫚名導是枝裕和懷抱對經典的深刻情感親自發起企劃，從其獨特的人文視角出發，與來自電影、特攝、遊戲、動畫等領域的創作者一同追問「超人力霸王究竟是什麼？」從英雄與怪獸的獨特世界觀、經典造型，到「特攝之神」圓谷英二及初代製作團隊的創意與工藝，層層揭開這個跨越60年的傳奇起源。

是枝裕和感動表示「人與人之間終能互相理解」，道出自己從「超人力霸王」中感受到的深層精神。本片不只記錄一位英雄的誕生，更將鏡頭伸向每一隻怪獸背後複雜而充滿故事的生命。

前導預告中，跨越各領域的頂尖創作者們紛紛現身，感性告白這尊傳奇英雄如何形塑了他們的創作DNA，「死亡擱淺」遊戲界鬼才製作人小島秀夫直呼：「我的生命已經離不開超人力霸王了。」

而打造「新世紀福音戰士」與「新．超人力霸王」的庵野秀明更直言：「他深深烙印在我的記憶中，『超人力霸王的詛咒』大概會伴隨我一生吧！」此外，憑藉「環太平洋」（Pacific Rim）、「水底情深」（The Shape of Water）享譽國際的奧斯卡名導吉勒摩戴托羅也透露：「拍『環太平洋』的時候，我嘗試像圓谷先生那樣，讓機器人與怪獸展開對決。」

名導樋口真嗣也坦言超人力霸王帶給他「情感的宣洩」，一群國際級創作者從各自的創作經驗出發，揭露「超人力霸王」如何成為他們心中不可取代的創作原點，預告曝光後也引發粉絲熱烈討論。

除了國際級大師陣容加持，「超人力霸王．起源」更邀集當年參與「超人力霸王」創作的初代演員與幕後職人，包含飾演早田進隊員的黑部進、富士明子隊員的櫻井浩子，以及昭和特攝時代的重要製作人員。

透過珍貴影像史料與第一手回憶，向圓谷英二與一代職人的創意精神致敬，帶領觀眾見證這座特攝金字塔如何從當年的創作現場走向全世界，躍升為跨越一甲子的全球文化傳奇。

「超人力霸王．起源」集結國際級大師，左上起順時針為是枝裕和、吉勒摩戴托羅、小島秀夫、庵野秀明、夏儂廷德爾、約翰青島、成田浬、派特凱迪根、樋口真嗣、尼可拉斯溫。（圖／甲上娛樂提供）