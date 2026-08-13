「最強小三」金珉禧產後首露面 帶導演的1歲私生子現身

洪尚秀(左)和金珉禧一同出席瑞士洛迦諾國際電影節。(歐新社)

44歲韓國影后金珉禧（常譯為金敏喜）和65歲名導洪尚秀不倫戀長達11年，兩人更在去年4月生下兒子。金珉禧產後首度公開露面，與洪尚秀一同現身第79屆瑞士洛迦諾國際電影節，出席新片「無處安放我的雙眼」記者會。兩人不僅甜蜜出席還還帶著兒子同行，成為全場焦點。

據現場畫面，寶寶並未登上舞台，而是安坐在台下嬰兒車內。記者會進行期間，洪尚秀多次望向兒子所在位置，金珉禧也不時低頭關心寶寶，一家三口雖未同框登台，互動仍流露濃濃親情。

金珉禧身穿藍色套裝現身，產後狀態輕鬆自然。她分享升格母親後的心境轉變，也談到帶著孩子投入拍攝工作的經驗。此次入圍主競賽的新片「無處安放我的雙眼」，由洪尚秀一人包辦導演、編劇、攝影、剪輯及配樂，金珉禧除了擔綱主演，也兼任製片主任。劇組透露，電影在濟州島拍攝，停留10天，實際拍攝僅花6天完成。

金珉禧與洪尚秀自2016年公開戀情以來，因男方尚未結束婚姻而備受外界關注。洪尚秀1985年與妻子結婚，至今仍未完成離婚程序。過去他曾提出離婚訴訟，但法院認定他是婚姻破裂的主要過失方，駁回其請求，因此雙方婚姻關係仍持續至今。

由於洪尚秀在法律上仍是已婚身分，兩人的孩子相關法律身分也再次引發韓國網友討論。對於一家三口高調現身影展，網路評價兩極，有人批評兩人帶著孩子公開亮相不妥，也有人認為金珉禧多年來淡出演藝圈商業活動，仍選擇陪伴洪常秀創作，如今一家三口同框，展現了兩人對這段關係的堅持。