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南韓名導安畔錫64歲病逝 拍過「白色巨塔」等多部現象級神劇

娛樂新聞組／綜合報導
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南韓名導安畔錫。（取材自體育朝鮮）
南韓名導安畔錫。（取材自體育朝鮮）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓名導安畔錫因肺癌與腦出血病逝，享壽64歲。
  • 重點二：他曾打造《白色巨塔》《密會》等多部現象級神劇。
  • 重點三：遺作《戀愛博士》已完成製作，將依原定於10月播出。

曾一手打造「白色巨塔」、「密會」、「經常請吃飯的漂亮姐姐」等多部現象級神劇的南韓名導安畔錫（Ahn Pan-seok），因對抗病魔多時，於12日下午不幸離世，享壽64歲（亦有報導稱享年65歲）。消息一出，隨即震驚南韓影視圈與廣大影迷。

根據韓媒「體育朝鮮」報導及劇組證實，安畔錫去年不幸確診肺癌後便積極接受抗癌治療，不料病情尚未好轉，上個月又突發腦出血倒下送醫。盡管醫療團隊全力救治，上月底病情一度趨於穩定，可惜最終仍不敵病魔侵襲，病況急轉直下，於12日劃下人生句點。

1961年出生的安畔錫1987年進入MBC電視台擔任製作人，1994年透過「Best劇場」的「愛的問候」正式開啟執導生涯。數十年間，他以細膩唯美的鏡頭語言、深刻的人性刻畫著稱，橫跨多種題材。他執導的「白色巨塔」曾締造 20.8% 高收視率，完美刻畫醫院內部的權力鬥爭，被譽為替南韓醫療劇寫下重要一頁；而由金喜愛與劉亞仁主演的「密會」、孫藝真與丁海寅合作的「經常請吃飯的漂亮姐姐」，以及「聽見傳聞」、「春夜」、「畢業」、「協商的技術」等作品，更建立了鮮明的「安畔錫式愛情劇」美學風格，並二度榮獲百想藝術大賞電視類導演獎肯定。

安畔錫生前病逝前仍持續投入創作，遺作「戀愛博士」為南韓ENA電視台預計今年10月播出的月火（週一、週二）連續劇，由金所泫與秋泳愚主演，講述因疾病失去一條腿的博士朴民載（秋泳愚飾），與迷失方向後踏上新道路的碩士生林宥珍（金所泫飾）之間的浪漫故事。

製作公司表示，該劇目前已順利完成拍攝與後製剪輯作業，將依原定計畫於10月正式播出，讓全球劇迷透過這部作品領略大師留給世人的最後感動。

據悉，安畔錫的靈堂設於首爾鐘路區的首爾大學醫院殯儀館。劇組表示，考量家屬沉浸於失去至親的悲痛中，希望安靜陪伴故人走完最後一程，喪禮將以非公開方式進行。

精華 FAQ

  • 他去年確診肺癌後持續接受治療，之後又突發腦出血送醫，雖經搶救一度穩定，最終仍不敵病魔，於12日離世，享壽64歲。

  • 他執導過《白色巨塔》《密會》《經常請吃飯的漂亮姐姐》，還有《聽見傳聞》《春夜》等劇，作品以細膩敘事與濃厚人性描寫聞名。

  • 《戀愛博士》已完成拍攝與後製，製作公司表示將依原定計畫於10月在ENA播出，讓觀眾透過這部劇見證他留給世人的最後作品。

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