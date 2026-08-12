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健身不忘台灣美食 金武烈笑引韓名言：好吃的就是0熱量

記者李姿瑩／綜合報導
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金武烈自稱多年來始終維持運動習慣。（圖／大步整合行銷提供）
金武烈自稱多年來始終維持運動習慣。（圖／大步整合行銷提供）

南韓實力派演員金武烈主演的Netflix話題韓劇「鐵拳教育」最新成績再度創紀錄，正式躋身Netflix歷代最受歡迎非英語影集第10名，更成為繼「魷魚遊戲」第1、2、3季後，第4部打進歷代TOP 10的南韓影集。他即將於9月赴台舉行見面會，日前受訪時，被問到有沒有一句屬於自己的「身材管理名言」時，金武烈的答案超乎預期地簡單：「做就好了」。

為了因應不同作品及角色需求，金武烈多年來始終維持運動習慣。金武烈透露，「做就好了」是自己最近運動時腦海中最常浮現的想法，跑步跑到覺得快撐不下去，「跑就好了」；做重量訓練到了最後一下，感覺只要一放下就再也舉不起來，「舉就好了」，甚至直言：「不要多想，不想被壓倒，就必須舉起來。」最後更將自己的健身哲學濃縮成一句：「把頭腦清空，做就好了。」

不過說到台灣美食，金武烈直接展現雙重標準，當被問到「如果到了台灣吃火鍋、珍珠奶茶、雞排，隔天究竟得做幾組伏地挺身才能消耗這些熱量」時，他立刻搬出南韓流傳的一句話：「好吃的話就是0卡路里。」講完還再度強調「好吃的話就是0卡路里」，因此結論就是「吃台灣美食不用做伏地挺身消耗熱量」。不過才剛霸氣宣布完的他，馬上幽默補充：「這完全是我個人的意見，不能代表任何專家意見。」

實際上，金武烈對於身材管理絲毫不馬虎，尤其身為演員，對他而言鍛鍊並非單純追求肌肉量，而是必須隨著角色調整身體狀態。他透露自己的維持祕訣就是適當結合有氧及無氧運動，「如果只做無氧，也就是重量訓練的話，可能身體會變得太壯，也可能不適合角色的需求；如果只做有氧的話，身體又會變得太小。」因此會依照不同時期的需求調整兩種訓練，讓身體維持在最適合工作的狀態。

不過比起高強度訓練，真正曾讓這位「西裝暴徒」覺得「天都快塌下來」的挫折，竟然不是超過20年的演員生涯，而是學生時期的一場模擬考！金武烈過去曾在「劉QUIZ ON THE BLOCK」中分享，學生時期因為太努力準備模擬考，最後反而沒拿到高分而備受打擊：「還是要數明明好好學習了，卻拿到低分的時候。」更形容當時真的非常難受，「像是天要塌下來一樣感到失望和受挫。」

在外界眼中一路默默努力超過20年的演員之路，金武烈本人反倒從不覺得那是一段需要「苦撐」的歲月，「很多人說我是堅持過來的，但其實對我而言，那只是我作為演員生活歲月的一部分，那些日子也都很幸福。」因為找到了真正想做的事情，即使環境艱苦，仍能走在自己選擇的道路上，他坦言：「我一直都覺得很幸福。」

精華 FAQ

  • 他主演的Netflix話題韓劇「鐵拳教育」創下新成績，躋身歷代最受歡迎非英語影集第10名，也成為第4部進入歷代TOP 10的南韓影集。

  • 他認為身材管理重點是「做就好了」，跑步快撐不下去就繼續跑、重量訓練最後一下也要撐住，並強調把頭腦清空，依角色需求調整訓練。

  • 被問到火鍋、珍珠奶茶和雞排要做多少伏地挺身才能消耗熱量時，他搬出南韓名言「好吃的話就是0卡路里」，幽默表示吃台灣美食不用特別補做運動。

南韓 Netflix 魷魚遊戲

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