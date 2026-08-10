TWICE首位成員宣布不續約 定延拋震撼彈「成邊佑錫師妹」

定延未來想朝演員之路發展。（取材自Instagram）

南韓 女團TWICE面臨合約存續，包括子瑜、志效都陸續傳出有自立門戶的意向。10日定延率先宣布不續約，告別JYP娛樂，轉身投入姊姊孔升妍所在的經紀公司VARO娛樂，成為邊佑錫師妹。

定延用手寫信向粉絲報告，「從十幾歲的時候開始直到現在，我和JYP一起走過了很長的一段時間。如今，我將離開JYP，準備在一個新的地方開始另一段新的旅程」。

她表示要離開已經熟悉了這麼久的地方，當然也曾感到害怕，「但因為有一直相信我的成員們和ONCE，我才能鼓起勇氣。對於讓我感激到無法用言語完全表達的成員們和ONCE，以及一路幫助我成長的JYP Family，我都由衷地表示感謝」。

她堅持一定要親自宣布，因為「雖然我搬離了原本的位置、要開始新的挑戰，但對我來說，人生中最重要的中心—TWICE，會像現在一樣始終不會改變。作為TWICE的一員站在ONCE面前，對我來說，永遠都會是第一順位」。

定延直言未來不管是什麼身分，都會認真地走下去，也會繼續和粉絲共創更多美好回憶。而VARO娛樂官方也宣布，很高興能夠和定延結緣，「我們深深認同俞定延對待表演那份真摯誠懇的態度與熱忱。以俞定延作為藝人多年積累而來的強大存在感為基石，我們不僅會支持她作為演員的全新挑戰，也會成為堅實可靠的合作夥伴，從各個方面全力保障她能夠順利繼續組合團體活動」。

定延用手寫信宣布離開JYP。（取材自Instagram）