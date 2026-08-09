雙喜臨門 及川光博宣布再婚 同時明年將當爸

56歲的及川光博宣布再婚，同時準備明年當爸爸。(取材自Instagram)

日星及川光博驚喜宣布再婚！56歲的他透露妻子已懷孕，雙喜臨門準備明年當爸。

及川光博在官方網站以「報告」為題發表喜訊，由於女方是圈外人，及川光博方面並未透露更多個人資訊，表示：「因為對方是一般人士，因此關於其他詳細內容將不予公開。」同時也呼籲外界尊重女方及其家人的生活，希望媒體不要前往採訪或詢問本人、家屬及相關人士。

對於未來，及川光博表示將繼續投入演員工作，「今後也會一如既往地以演員及『Mitchy』的身分持續努力、精進。」最後還以招牌的星號符號「☆」結尾，寫下：「希望大家能夠溫暖地守護我們，今後也請多多指教☆。」

這是及川光博第二度步入婚姻，他過去曾與女星檀麗結婚，兩人因2010年前後合作日劇「相棒」而認識，檀麗曾以特別來賓身分出演「相棒 Season 8」，兩人進而開始交往，並於2011年7月27日登記結婚。不過這段婚姻維持約7年，兩人於2018年11月28日宣布離婚。

如今及川光博再度宣布結婚，且即將迎接新生命，消息也讓不少粉絲獻上祝福。對於新婚妻子的身分及預產期等詳細資訊，目前則未對外公開。