10周年活動安排草率惹惱粉絲 BLACKPINK直播道歉

BLACKPINK出道10周年的重要活動，卻因經紀公司活動安排引發爭議。(取材自微博)

南韓 女團BLACKPINK 出道滿10周年，原本是粉絲期待已久的重要日子，卻因經紀公司YG娛樂活動安排草率，引發爭議，甚至有激進粉絲持高爾夫球桿敲打YG新總部玻璃門。面對粉絲失望抱怨，Jisoo透過發文、直播二度道歉，很遺憾讓大家失望。

YG娛樂舉辦BLACKPINK 10周年見面會，卻僅開放40名粉絲抽選參加，且初期公告僅稱「部分成員」將依行程出席，直到事後才追加補充4名成員都會到場。

面對粉絲不滿的情緒升高，Jisoo率先發文道歉，「這次的紀念日，好像是讓我感到非常抱歉的一天」。她坦言心情沉重，但從未忘記粉絲的重要性，希望粉絲在心裡還有她們的一席之地，「對不起，讓你們失望了」。

接著Jisoo、Jennie、Rose、Lisa全員出席活動，相隔1年再次合體與南韓粉絲見面。她們選在下午1點14分開啟特別直播，粉絲解讀「13:14」象徵了「一生一世」，Rose準備鮮花及蛋糕，Lisa將蛋糕遞給她並笑說「only for u」，四人自然互動讓粉絲忘卻先前的不愉快。

Jisoo也在直播中再次致歉，坦言10周年的紀念活動規模不如預期，原本很希望能見到更多粉絲，卻因內部溝通問題讓大家失望，「真的很抱歉」。她坦言也希望盡可能跟所有粉絲見面，一起度過開心的一天，如今只能透過線上直播和小型見面會慶祝，她最後也向粉絲喊話：「我愛你們。」