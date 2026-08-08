觀影說劇╱「天鵝與蝙蝠」電影將上映 東野圭吾生前感想曝光

「天鵝與蝙蝠」松村北斗攜手今田美櫻(見圖)尋找和彼此父親有關的殺人案真相。（圖／車庫娛樂提供）

「天鵝與蝙蝠」真人版電影，9月將上映。這部電影改編自知名作家東野圭吾熱銷160萬冊的同名懸疑巨作，原作小說是一部超越懸疑的框架，將「罪與罰」這個核心主題，以深刻的故事所描繪而出的作品，東野圭吾生前曾表示：「我未來的目標是超越這部作品。」

68歲的東野圭吾今年7月因病驟逝，令許多讀者不捨。對於「天鵝與蝙蝠」翻拍成電影，東野圭吾曾表示：「以殺人事件為主軸的懸疑小說，大多會因揭開犯人身分而畫下句點，但本作則是從那裡作為起點，以被害人遺族和加害人家人的煩惱為故事的主軸。構造十分複雜，就像是將粗細、光澤、硬度等完全不同的線條編織成如紡織品般的事物。一旦將那條線解開，以影像的方式重新編織的話，究竟會完成什麼樣的作品，我對此十分期待。」

「天鵝與蝙蝠」松村北斗(見圖)攜手今田美櫻尋找和彼此父親有關的殺人案真相。（圖／車庫娛樂提供）

在電影「天鵝與蝙蝠」中，「SixTONES」成員松村北斗飾演嫌犯兒子「倉木和真」，他透露收到參演本作的邀約時，真的很期待進入東野圭吾作家的世界觀。

松村北斗表示：「我所飾演的『倉木和真』這個角色，對父親抱持特別的情感。我認為在詮釋這個角色時，最重要的部分，就是要展現那種必須去懷疑一個你曾打從心底希望他能平安度日的人。我借助擁有深厚執導方式的岸善幸導演以及工作人員們的力量，全心投入拍攝工作。我認為本作從頭到尾都能令人投入其中，可以和大家一起一邊思考一邊觀賞。這是一部由人的心意所產生的懸疑作品，是十分值得一看的電影。」

以「我的幸福婚約」、「紅豆麵包」等作備受關注的今田美櫻，在「天鵝與蝙蝠」中飾演被害人女兒「白石美令」，她覺得原作故事的展開真的很有趣，在讀原作時完全沉浸其中，且認為「白石美令」這個角色，是個很凜然、冷靜看待事物的女性。

今田美櫻表示：「在資訊爆炸的這個時代，『白石美令』不盲從他人的意見，能對於自己感到疑惑的事貫徹始終，讓人感受到她深具力量。雖然這是個懸疑故事，但會讓人想為兩位主角加油。最後的故事發展非常令人驚訝，但也是部會讓人感到既悲傷又溫暖的作品。在有著岸善幸導演的穩重個性所散發出的安心感的拍攝現場，我努力想好好傳達那樣的魅力。」

對於執導「天鵝與蝙蝠」，岸善幸導演表示：「我思考著該如何將東野圭吾先生的原作中所蘊含的悲切主題化為影像，一邊持續摸索一邊進行拍攝時，在看到松村北斗、今田美櫻的演技、那多樣的情緒表現的過程中，輪廓就清楚地浮現了。在兩位主演以及其他演員們令人驚嘆的演技的支持下，很順利地進行拍攝。如果能讓很多人遇見這部作品，令人有所感觸的話，我會感到很幸福。」

「天鵝與蝙蝠」故事敘述善良的律師白石健介（中村芝翫飾）被殺害了，隨著嫌犯倉木達郎（三浦友和飾）俯首認罪，這起案件應該有了結果才對，但嫌犯的兒子倉木和真（松村北斗飾）與被害人的女兒白石美令（今田美櫻飾），都各自對自己父親的言行舉止感到疑惑。當嫌犯的兒子和被害人的女兒攜手合作時，那個「真相」竟開始動搖。