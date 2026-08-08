BLACKPINK出道10周年活動惹眾怒 Jisoo：讓你們失望了

Jisoo分享BLACKPINK的舞台背影。（取材自Instagram）

BLACKPINK 出道十周年原本應是粉絲期待已久的重要日子，卻因經紀公司YG Entertainment的活動安排引發爭議，甚至有激進粉絲持高爾夫球桿敲打YG新總部玻璃門，讓十周年紀念日意外蒙上一層陰影。面對粉絲失望情緒，成員Jisoo 8日也罕見透過粉絲平台發長文道歉，坦言「這次的紀念日，好像是讓我感到非常抱歉的一天」，並表示看到BLINK難過，自己的心情也相當沉重。

BLACKPINK於2016年8月8日正式出道，今年迎來成團十周年。YG原先在8月6日宣布將於8月8日舉辦十周年Meet & Greet，卻僅開放40名粉絲抽選參加，申請時間從當日下午1時至晚上10時，活動地點也僅公布在首爾，獲選粉絲才會收到詳細資訊。更讓粉絲不滿的是，初期公告僅表示「部分成員」將依行程參加，讓苦等十周年的BLINK對活動規模及成員出席狀況充滿疑問。

十周年活動僅限40名粉絲參與，加上消息公布時間倉促、成員是否全員出席一度不明，相關安排迅速引發粉絲反彈，不少人質疑「BLACKPINK 十周年就這樣？」網路上的不滿情緒持續升溫。

就在爭議延燒之際，8月6日晚間又傳出有人前往YG新總部鬧事。據韓媒報導，一名20多歲女子在大樓入口處持高爾夫球桿反覆敲打玻璃門，警方獲報後到場並將人當場逮捕，後續將進一步釐清事件經過。

隨著粉絲怒火持續升高，YG於隔日公布最新安排，確定Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四名成員將全員出席十周年Meet & Greet，活動也於今日在首爾舉行。這也是BLACKPINK四人睽違約1年，再次以完整團體形式與韓國粉絲見面。

然而，活動安排引發的失望情緒並未因此完全平息。Jisoo今日透過粉絲平台發表長文，罕見正面回應粉絲情緒，開頭便感嘆BLACKPINK轉眼間已經出道十年，但今年的紀念日對她而言，卻帶著更多歉意。

Jisoo寫道：「這次的紀念日，好像是讓我感到非常抱歉的一天。」她回顧過去十年，以BLACKPINK成員及Jisoo的身分經歷了許多事情，一直希望能把最好的一面呈現給粉絲，「我總是希望自己能成為在大家辛苦的時候，帶來幸福的人，但看到很多BLINK這麼難過，我的心情也很沉重。」

面對粉絲對十周年活動安排的失望，Jisoo並未替公司辯解，而是直接向BLINK道歉，表示「對不起，讓你們失望了」，同時也強調自己始終沒有忘記粉絲對BLACKPINK的重要性，「我想告訴大家，我沒有忘記，是BLINK讓BLACKPINK變得這麼耀眼。」

Jisoo也感謝粉絲一路陪伴BLACKPINK走過十年，並再次為讓大家感到失望表達歉意，「謝謝大家祝福我們十周年，也再次為讓大家感到這麼失望而道歉。」她同時向BLINK傳達感謝與愛意，希望自己的真心能夠被粉絲感受到。

文章最後，Jisoo留下格外令人動容的一句話：「雖然你們心裡有很多難過和失望，但希望那裡還能留下一個小小的位置，讓我的真心可以傳遞進去。」